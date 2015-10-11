به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب یادمان فرهنگوران فقید آرامگاه حافظ برگزار شد و در آن دکتر کاووس حسنلی از دلایل اقبال مردم به خواجه شیراز گفت و از خانواده‌های فرهنگوران هم‌جوار حافظ نیز تقدیر شد.

ابتدا مدیرکل ارشاد با اشاره به مفهوم رند در شعر حافظ، فرهنگوران فقید جوار حافظ را رندان زمانه ما خواند.

بهزاد مریدی، بیان کرد: رند حافظ گونه دیگر است و وزن و اعتباری که حافظ به رند بخشید بخ هیچ ایینی نبخشید.

وی، اشاره کرد: حافظ رندی را از آن خود کرد و رند حافظ نقطه مقابل شیخ و زاهد و محتسب و صوفی است.

سپس رییس مرکز حافظ‌ شناسی ۷ دلیل اقبال مردم به حافظ را برشمرد و گفت: سرآمد بودن حافظ در معماری کلام، پیوند هنری واژگان و تراکم معنی، چندوجهی بودن شعر حافظ، آیینه‌ای برای دوره‌های مختلف زندگی ما، دعوت مردم به شادبودن و مهرورزی، در عین دردمند اجتماعی بودن، بیزاری از آزار رساندن به مردم، باور داشتن مردم به پیوند حافظ با عالم بالا و در نهایت امیدوار بودن به لطف خداوند از ویژگی های این استقبال است.

کاووس حسنلی با اشاره به فرهنگوران آرمیده در جوار حافظ، شرایط اجتماعی و سیاسی دوران‌های مختلف را دلیل نبود مزار بزرگانی همچون محمد بهمن‌بیگی، جمشید صداقت‌کیش و... در حافظیه عنوان کرد و گفت: هر چند که یاد و نام این بزرگان همواره در ذهن و ضمیر مردم هست.

پس از سخنرانی حسنلی، گروه هنری گل‌واژه‌های شعر و گروه موسیقی حافظ شیرازی به سرپرستی هدایت رضایی به اجرای برنامه پرداختند و در انتهای برنامه نیز از خانواده‌های همسایگان حافظ تقدیر به عمل آمد.