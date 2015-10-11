واکنش قالیباف به گزارش«عدم اظهارنظر»/ شفافیت مالی شهرداری

محمدباقر قالیباف در پاسخ به خبرنگار مهر درباره گزارش «عدم اظهارنظر» شورای اسلامی شهر تهران درباره نتیجه گزارش حسابرسی از پروژه ها و فعالیت های بخش هایی از شهرداری تهران گفت: شورای شهر عدم اظهارنظر نزده و موضوع چیز دیگری است.

وی توضیح داد: طبق قانون یک حسابرسی توسط سازمان حسابرسی و یک حسابرسی دیگر توسط شورای اسلامی شهر تهران انجام می شود. اختلاف نظر بین این دو حسابرس است و آنها قطعا بررسی های کاملتری را انجام خواهند داد.

قالیباف گفت: اگر در حوزه حسابرسی اختلاف نظر باشد به معنای اختلاف در صورتحساب مالی نیست بلکه اختلاف در ضوابط و مقررات، نامه ها و زمانها است نه عدم شفافیت مالی.

وی تاکید کرد: اگر شما از اعضای شورای شهر تهران بپرسید قطعا به شما خواهند گفت وضعیت شفافیت مالی امروز شهرداری تهران بی سابقه است.

قالیباف در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر اینکه آیا توانسته اید اتاق شیشه ای مالی را که پیش از این درباره آن صحبت کرده اید محقق سازید گفت: بله. به قطعیت می گویم شفافیت های مالی ما کم نظیر است.

طرح انضباط شهری مسیر خوبی را طی کرده است

شهردار تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاری دیگر که از وی درباره انضباط شهری در محله هرندی پرسیده بود و اینکه ناصحی عنوان کرده شهرداری به تنهایی از پس آن بر نمی آید گفت: طرح انضباط شهری ضروری است و هیچ کس نیست که وضعیت و شرایط منطقه ۱۲ بویژه محله هرندی و عودلاجان را بداند و ضرورت اصلاح آن را درک نکند.

وی اضافه کرد: پس ما به عنوان شهرداری قویا وظیفه خود را در این باره انجام می دهیم و قطعا از دستگاههای دیگر هم می خواهیم که به کمک بیایند و در اجرای طرح انضباط شهری وارد عمل شوند.

قالیباف با اعلام رضایت از اقدامات صورت گرفته گفت: تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و دستگاههای مختلف از بهزیستی گرفته تا قوه قضائیه، نیروی انتظامی، بسیج و استانداری هیچ کس نبوده که بگوید کمک نمی کنیم یا این طرح را انجام نمی دهیم.

شهردار تهران تاکید کرد: بحث انضباط شهری موضوعی عمرانی نیست که از یک نقطه شروع شود و در نقطه دیگر به پایان برسد موضوعی انسانی، اجتماعی و فرهنگی است.

وی با بیان اینکه شرایط در منطقه ۱۲ تا حدود قابل توجهی اصلاح شده گفت: اگر همین الان بوستانهای این منطقه را با قبل مقایسه کنید خواهید دید کارهای بسیار خوبی انجام شده است و همین اتفاقات زمینه ساز استقبال مناطق دیگر می شود.

قالیباف با اشاره به اینکه گزارش منطقه ۱۲ در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود خاطرنشان کرد: گزارش اقدامات و وضعیت منطقه ۱۲ در سه شنبه همین هفته در صحن علنی شورای شهر مطرح می شود.

درباره کاهش اعضای شورای اسلامی شهر، تابع قانون هستیم

شهردار تهران در پاسخ به سئوال دیگری درباره مصوبه مجلس با موضوع کاهش اعضای شورای اسلامی شهر و اینکه آیا موافق آن است یا مخالف گفت: وقتی قانونی تصویب شد موافقت کردن یا مخالفت کردن با آن سئوال خوبی نیست، ما مطیع قانون هستیم.

وی در توضیح طرح دیگر مجلس درباره استیضاح شهردار گفت: انتخاب شهردار و استیضاح وی در شورای شهر است و خوب است که در شورا باقی بماند.

قالیباف ادامه داد: اینکه رسیدگی به اقدامات استیضاح و تعیین شهردار را از شورا بگیرند به نظرم طرح خوبی نیست.

شهرداری تهران منطقی ترین روال شهرسازی را انجام می دهد

شهردار تهران در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی در جریان استیضاح آخوندی عنوان کرد شهرداری ۱۰۰ میلیون متر مربع ساخت و ساز غیر مجاز دارد و به طرح جامع توجه نمی کند گفت: ما یقینا طرح جامع و طرح تفصیلی را انجام می دهیم.

وی افزود: پیش از این گفتم اگر ساخت و سازی در بالای ارتفاع ۱۸۰۰ متر در حال انجام است به ما اطلاع دهند قطعا هیچ موردی پیدا نمی کنید. کمیسیون ماده ۵ هم دارد بر اساس قوانین و مقررات کارش را انجام می دهد.

قالیباف تاکید کرد: امروز منطقی ترین روال شهرسازی را شهرداری تهران انجام می دهد.

تاکید چندباره قالیباف بر هفت طبقه بودن سازه میدان سپاه

شهردار تهران در پاسخ به سئوال آخر خبرنگاران مبنی بر ادامه ساخت و سازها در میدان سپاه گفت: توافق بر این شد و در کمیسیون ماده ۵ هم درباره آن صحبت شد که ارتفاع هر دو بنا ۷ طبقه بر روی همکف باشد.

وی گفت: الان هم اگر دقت کنید روی طبقه هشتم دیوارکشی نشده است.

شهردار تهران درباره ساختمان دوم هم گفت: مطمئن باشید این ساختمان هم کاهش خواهد داشت و بالای ۷ طبقه ساخته نخواهد شد. قرار شده است کار فنی در ۷ طبقه انجام شود و مابقی طبقات را جمع کنند.