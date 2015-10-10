قرآن تنها راه نجات بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی شامگاه شنبه در آئین جشن دانشجویان جدیدالورود دانشکده علوم قرآنی شهرستان دامغان در تالار همایش های اداره بهزیستی این شهرستان به نقش و جایگاه قرآن در هدایت و راهبری انسان ها پرداخت و اظهار داشت: سرنوشت انقلاب اسلامی ایران به قرآن مجید وابسته است.

وی بر شناخت بیشتر قرآن و عمل به آن تاکید کرد و افزود: این مهم سعادت و خوشبختی انسانها را به همراه دارد.

نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: قرآن باید در تمام امور زندگی ما اجاری و ساری باشد و عالی ترین و مؤثرترین راه سعادت و خوشبختی یک انسان عمل به دستورات قرآنی است.

نعیم آبادی وجود دانشکده های علوم قرآنی را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست و افزود: دانشکده های علوم قرآنی در تربیت انسانهای قرآنی نقش قابل توجهی دارند.

وی گفت: امنیت و آسایش امروز به برکت قرآن و رهبری های امام راحل و خون پاک شهدا است.

دانشکده علوم قرآنی دامغان ساختمان مستقل ندارد

رئیس دانشکده علوم قرآنی شهرستان دامغان نیز در این آئین با یادآوری اینکه این دانشکده در حال حاضر ۱۰۰ دانشجو دارد که در دو رشته تفسیر قرآن و علوم قرآنی تحصیل می کنند، افزود: این دانشکده متأسفانه از داشتن ساختمان مستقل محروم است که این مهم با حمایت مسئولان قابل حل است.

حجت الاسلام لطف الله خراسانی اضافه کرد: در سال تحصیلی جدید ۶۰ دانشجو پذیرش شدند که از این تعداد ۴۸ دانشجو را دختر و ۱۲ دانشجوی دیگر را پسر تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: ۱۲۰ استاد در این دانشکده به امر تعلیم مشغول هستند.

در این آئین امام جمعه، معاون سیاسی اجتماعی فرماندار، جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، مسئولان و اساتید دانشکده علوم قرآنی و اعضای شورای اسلامی شهر دامغان حضور داشتند.

دانشکده علوم قرآنی شهرستان در سال ۱۳۸۹ با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دو رشته تفسیر و علوم قرآنی راه اندازی شد و در سال ۱۳۹۰ با پذیرش ۵۰ دانشجو از سوی سازمان سنجش کشور فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد.