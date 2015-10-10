بازی سختی در فینال با سوریه داریم/داوران درسطح رقابتها نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاکپور پس از پیروزی تیم فوتبال تیم فوتبال امید ایران برابر یمن و صعود به دیدار نهایی مسابقات فوتبال غرب آسیا، در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: ابتدا به سرمربی و بازیکنان یمن بخاطر بازی خوبی که انجام دادند، تبریک می‌گویم. تیم یمن ۹۰ دقیقه مقابل ما جنگید و در حالیکه به چند بازیکن خودمان استراحت داده بودیم، تیم حریف بازی را برای ما سخت کرد.

وی افزود: نتوانستیم بهترین فوتبال‌مان را ارائه کنیم و با وجود اینکه دوندگی بالایی داشتیم و سخت جنگیدیم، منطقی بازی نکردیم اما جنگندگی دو تیم و موقعیت‌هایی که خلق کردند، باعث شد تا تماشاگران بازی زیبایی را تماشا کنند.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران با انتقاد از ضعف داوری و تصمیماتی که گرفته شد، اظهارکرد: متاسفانه داورانی که انتخاب شده‌اند، به هیچ وجه در حد مسابقات نیستند. البته امیدوارم که برای بازی فینال داور با کیفیتی انتخاب شود تا در آن بازی مهم تصمیمات عادلانه‌ای بگیرد.

خاکپور در پایان به بازی فینال مقابل سوریه اشاره کرد و گفت: سوریه تیم جنگنده و قدرتمندی است که به لحاظ تاکتیکی نیز کیفیت بالایی دارد و بازی سختی در فینال در پیش داریم. قطعا تیم ما هم برای بازی فینال استراتژی خاصی خواهد داشت و امیدوارم که نمایش خوب و قابل قبولی داشته باشیم.