تیم امید ایران مدعی قهرمانی است/ به آینده تیم یمن امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، امین السنانی پس از شکست تیمش برابر ایران در مرحله نیمه نهایی رقابتهای غرب آسیا، در نشست خبری ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بابت بازی خوبی که انجام دادیم به بازیکنانم تبریک می‌گویم. بازی کردن مقابل تیم ایران که مدعی قهرمانی است واقعا کار سختی بود اما مقابل تیم بزرگ و قدرتمندی مثل ایران خوب جنگیدیم و متاسفانه پنالتی ما گل نشد.

وی افزود: متاسفانه باز هم روی ضربات ایستگاهی گل خوردیم و موقعیت‌هایی هم داشتیم که گل نشد. تیم ما عملکرد رو به رشد و خوبی در این جام داشت و بازی به بازی بهتر شدیم، تیمی که ما را به آینده امیدوار کرد.

سرمربی تیم فوتبا امید یمن در خصوص شانس اول قهرمانی مسابقات گفت: سوریه و ایران تیم‌های قدرتمندی هستند و واقعا نمی‌توان پیش بینی کرد. قطعا بازی خوبی خواهد بود و باید منتظر تماشای آن باشیم.