۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۰:۲۹

امین السنانی:

تیم امید ایران مدعی قهرمانی است/ به آینده تیم یمن امیدوارم

سرمربی تیم فوتبال یمن، تیم فوتبال امید ایران را مدعی اصلی قهرمانی در مسابقات غرب آسیا برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امین السنانی  پس از شکست تیمش برابر ایران در مرحله نیمه نهایی رقابتهای غرب آسیا، در نشست خبری ، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بابت بازی خوبی که انجام دادیم به بازیکنانم تبریک می‌گویم. بازی کردن مقابل تیم ایران که مدعی قهرمانی است واقعا کار سختی بود اما مقابل تیم بزرگ و قدرتمندی مثل ایران خوب جنگیدیم و متاسفانه پنالتی ما گل نشد.

وی افزود: متاسفانه باز هم روی ضربات ایستگاهی گل خوردیم و موقعیت‌هایی هم داشتیم که گل نشد. تیم ما عملکرد رو به رشد و خوبی در این جام داشت و بازی به بازی بهتر شدیم، تیمی که ما را به آینده امیدوار کرد.

سرمربی تیم فوتبا امید یمن در خصوص شانس اول قهرمانی مسابقات گفت: سوریه و ایران تیم‌های قدرتمندی هستند و واقعا نمی‌توان پیش بینی کرد. قطعا بازی خوبی خواهد بود و باید منتظر تماشای آن باشیم.

