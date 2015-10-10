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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۰:۴۷

تحولات سوریه؛

عملیات ارتش سوریه علیه داعش در حومه شرقی الحسکه

عملیات ارتش سوریه علیه داعش در حومه شرقی الحسکه

انفجار در حومه شمالی حلب، درگیری ارتش و تروریست های داعش در شرق الحسکه و حمله خمپاره ای داعش در دیرالزور از جمله اخبار مهم سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهرک احرص در نزدیکی شهرک تل فراح در حومه شمالی حلب خبر دادند.

رسانه های سوری همچنین از درگیری شدید ارتش سوریه و تروریست های داعش در جنوب منطقه کوهستانی کوکب در حومه شرقی الحسکه و هلاکت شمار زیادی از تروریست ها در جریان این درگیری ها خبر دادند.

حمله خمپاره ای داعش به شهر دیرالزور از دیگر اخبار منتشر شده در رسانه ها در خصوص سوریه است.

النشره نیز در خبری اعلام کرد جنگنده های روسی مواضع داعش در مناطقی از حلب را طی ساعات اخیر مورد هدف قرار دادند.

کد مطلب 2937482

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