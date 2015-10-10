عملیات ارتش سوریه علیه داعش در حومه شرقی الحسکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع سوری از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهرک احرص در نزدیکی شهرک تل فراح در حومه شمالی حلب خبر دادند.
رسانه های سوری همچنین از درگیری شدید ارتش سوریه و تروریست های داعش در جنوب منطقه کوهستانی کوکب در حومه شرقی الحسکه و هلاکت شمار زیادی از تروریست ها در جریان این درگیری ها خبر دادند.
حمله خمپاره ای داعش به شهر دیرالزور از دیگر اخبار منتشر شده در رسانه ها در خصوص سوریه است.
النشره نیز در خبری اعلام کرد جنگنده های روسی مواضع داعش در مناطقی از حلب را طی ساعات اخیر مورد هدف قرار دادند.
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