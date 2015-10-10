پیام های تسلیت اوباما، کامرون و موگرینی به مردم و دولت ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا انفجارهای تروریستی روز گذشته در پایتخت ترکیه را به «رجب طیب اردوغان» همتای ترک خود تسلیت گفت. خبرگزاری آناتولی اعلام کرد اوباما طی تماسی تلفنی ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی تاکید کرد واشنگتن در مبارزه با تروریسم در کنار ترکیه ایستاده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین با تسلیت گفتن به مردم ترکیه با خانواده قربانیان ابراز همدردی و برای مجروحان آرزوی بهبود کرد. در این گفتگوی تلفنی همچنین اردوغان کشورش را در مقابله با گروه های تروریستی مصمم دانست و گفت این اقدامات با هدف از بین بردن امنیت و آرامش منطقه انجام می گیرد.

از سوی دیگر «دیوید کامرون» نخست وزیر انگلیس انفجارهای آنکارا را محکوم کرد. وی در پیامی توئیتری نوشت: در پی این حملات، با «احمد داود اوغلو» گفتگو و همدردی ام را با قربانیان آن اعلام کردم.

«آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در پیام تسلیتی به «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه این حملات تروریستی را اقدامی بزدلانه خواند که به طور مستقیم علیه حقوق مدنی، دموکراسی و صلح است. وی با ابراز نگرانی و تاسف به خاطر وقوع این انفجارها ابراز امیدواری کرد دولت و مردم ترکیه در این لحظه متحد شوند.

در واکنش به انفجارهای دیروز که بیش از ۹۵ کشته بر جا گذاشته است، دولت قبرس شمالی سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با انتشار پیامی این واقعه تروریستی را به مردم و دولت ترکیه تسلیت گفت. در این پیام بر لزوم مبارزه با اقدامات تروریستی که با هدف از بین بردن امنیت و ثبات کشورها انجام می گیرد، تاکید شده است.

مقام‌ات ترکیه می‌گویند تعداد کشته‌ شدگان دو انفجار روز شنبه در آنکارا پایتخت این کشور به ۹۵ نفر رسیده است. در این انفجارها که در جریان راهپیمایی موسوم به «صلح و دموکراسی» در نزدیکی مرکز راه آهن آنکارا رخ داد، دست‌کم ۲۴۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.