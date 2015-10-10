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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۳:۰۵

داود اوغلو:

حملات آنکارا کل ترکیه را هدف گرفته است/ اعلام ۳ روز عزای عمومی

حملات آنکارا کل ترکیه را هدف گرفته است/ اعلام ۳ روز عزای عمومی

نخست وزیر ترکیه ضمن اعلام ۳ روز عزای عمومی به خاطر انفجارهای آنکارا، گفت این حملات تنها یک گروه و یا جناح خاص را هدف نگرفته بلکه هدف آن کل ترکیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، «احمد داود اوغلو» نخست وزیر ترکیه در پایان نشست اضطراری کابینه از تصمیم دولت برای اعلام سه روز عزای عمومی خبر داد. در بیانیه ای که در همین رابطه از سوی داود اوغلو منتشر شده آمده است: به خاطر وقوع این حملات خائنانه در غم و ماتم به سر می بریم.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: این حمله علیه یک گروه و یا جناح سیاسی خاص انجام نگرفته بلکه هدف آن تمامیت کشور را هدف گرفته است. وی با بیان این که ترکیه شاهد جنگ کشورهای همسایه خود است گفت حملات آنکارا علیه یکایک شهروندان ترکیه انجام گرفته است.

داود اوغلو با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش روی ترکیه یکی از اهداف وقایع روز گذشته را متاثر کردن این انتخابات دانست. وی با اشاره به گفتگوی خود با «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه در خصوص انفجارهای آنکارا به خانواده قربانیان و مردم ترکیه تسلیت گفت.

گفتنی است بر اثر وقوع دو انفجار تروریستی در نزدیکی مرکز راه آهن پایتخت ترکیه بیش از ۹۵ نفر کشته و ۲۴۵ نفر دیگر مجروح شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این اقدام را به عهده نگرفته است.

کد مطلب 2937491

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