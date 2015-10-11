انجام ۶۰ حمله هوایی روسیه علیه مواضع داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، جنگنده های سوخو روسیه توانستند ۶۰ هدف از مواضع داعش را با موفقیت بمباران کنند، خبری که از سوی مقامات آمریکایی نیز تایید شده است.

در پی این حملات ارتش سوریه توانست با پشتیبانی نظامیان روس پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استانهای ادلب و حما داشته باشد.

روسیه می گوید در حال حاضر بیشتر مناطق استانهای ادلب و حما از دست تروریست ها خارج شده است. بنا بر اعلام وزارت دفاع روسیه، علاوه بر دو فرمانده ارشد تروریست های داعش ۱۰۰ نفر از این گروهک نیز در اثر این حملات به هلاکت رسیده اند.

مقامات آمریکایی بعد از این حملات دوباره ادعای خود را تکرار کردند و گفتند روسیه مواضع مخالفان اسد را هدف قرار می دهد. در همین رابطه «مایک پامپئو» نماینده جمهوری خواه کنگره آمریکا و عضو کمیته اطلاعات کنگره مدعی شد روسیه مناطقی را هدف قرار داده است که ارتباطی با داعش نداشته است.

از سوی دیگر یک مقام پنتاگون ادعا کرد جنگنده های آمریکایی نیز ۲۵ موضع داعش را در سوریه و عراق بمباران کرده اند.

به گفته ناظران حقوق بشر انگلیس نیروهای دولتی سوریه روستاهای «عطشان» و «ام حارت» را در استان حما از اشغال تروریست ها خارج کردند.