برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مردم بلاروس روز یکشنبه برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور پای صندوق های رای می روند. طبق آخرین نظرسنجی های اعلام شده به احتمال زیاد الکساندر لوکاشنکو برای پنجمین بار رئیس جمهور خواهد شد.

پنج سال پیش انتخاب مجدد لوکاشنکو در این پست موجب تظاهرات گسترده ای در بلاروس و دستگیری مخالفان شده بود ولی این بار ظاهراً اوضاع در کشور بلاروس تغییر کرده است.

طرفداران لوکاشنکو اعتقاد دارند در وضعیت کنونی با وجود بحران اقتصادی و درگیری های اوکراین وی می تواند ثبات را به کشور بازگرداند. لوکاشنکو بعد از اظهاراتش در انتقاد به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه دوباره در کشور بلاروس محبوبیت کسب کرده است.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا در واکنش به انتخابات بلاروس و پیروزی احتمالی لوکاشنکو این کشور را به اعمال تحریم های اقتصادی تهدید کرده است. مخالفان لوکاشنکو نیز در پی اعلام نظرسنجی ها در مورد پیروزی احتمالی وی، انتخابات را تحریم کردند.

«آناتولی لوبتکو» یکی از رهبران احزاب مخالف دولت در واکنش به این نظرسنجی گفت: دوران لوکاشنکو و سیستم او در اروپای کنونی پایان یافته است. هیچ چاره ای برای انتخابات نیست ولی نمی توان خود را به خواب زد.

وی در جمع تظاهرکنندگان ضد دولتی خواستار اجرای سیستم دموکراتیک در کشور شد.