عربستان با سلاحهای انگلیس در حال قتل عام مردم یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، سازمانهای حقوق بشر از دولت انگلیس خواستند فروش سلاح به عربستان سعودی را متوقف کند. این سازمان ها با انتشار گزارشی از جنایت های آل سعود در یمن از انگلیس و کشورهای غربی خواست فروش سلاحهایشان به عربستان را متوقف کنند.

«پاتریک گرادی» سازمان سخنگوی توسعه بین الملل نتس گفت: سلاحهایی که انگلیس به عربستان می فروشد همگی بر سر شهروندان بی گناه یمنی فرود می آید.

عربستان در قراردادی ۱۳۰ میلیون پوندی از انگلیس سلاح خریده است که یکی از این سلاحها موشک پیشرفته ای موسوم به paveway۴ است. به گفته سازمان های حقوق بشر این موشکهای فروخته شده به عربستان همگی در یمن استفاده می شوند.

به گفته این سازمانها بر اثر این موشک ها ۲۱۰۰ نفر از مردم یمن تا کنون کشته شده اند که در میان کشته ها ۴۰۰ کودک خردسال نیز دیده می شود.

طبق گزارش سازمان عفو بین الملل بمباران مناطق مسکونی در یمن بین ماه می تا جولای توسط جنگنده های عربستانی ۱۰۰ نفر را کشته است که در میان آنها ۵۹ کودک و ۲۲ زن دیده می شود.

«دوناتلا رورا» عضو ارشد سازمان عفو بین الملل می گوید عربستان در یمن فجیع ترین جنایات بشری را مرتکب شده است و همچنان به این جنایت ها ادامه می دهد.

پیش از این به درخواست سازمان عفو بین الملل مجلس سنای آمریکا در نشستی فروش تسلیحات نظامی به عربستان را به تعویق انداخته بود. دموکراتهای مجلس سنا خواستار اتخاذ راهکار سیاسی برای حل بحران یمن هستند.