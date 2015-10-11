  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۷:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

سهم بالای تصادفات جاده ای موتور سواران

سهم بالای تصادفات جاده ای موتور سواران

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با اشاره به اینکه ۲۹.۲ درصد از تصادفات منجر به فوت مربوط به موتورسواران و عابران پیاده است، گفت: علت عمده مرگ های ناشی از تصادفات ناشی از ضربه به سر است.

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۲۹.۲ درصد از تصادفات منجر به فوت مربوط به موتورسواران و عابران پیاده است، گفت: ۳۳ درصد کشته شدگان تصادف در بین موتورسواران بین ۱۸ تا ۲۴ سال بوده اند.

وی با بیان اینکه علت مرگ آنها ضربه به سر بوده است، افزود: نقص فنی به ویژه نداشتن چراغ یکی ازعوامل خطرساز در تردد موتورسواران در شب است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه سهم این تصادفات نسبت به سایر تصادفات وسایل نقلیه بالا است، اظهار داشت: دهیاران می توانند در روستاها با همکاری کامل با سایر دستگاه ها، تصادفات را در این بخش کاهش دهند.

کد مطلب 2937503
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها