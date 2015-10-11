سهم بالای تصادفات جاده ای موتور سواران

حسن رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه ۲۹.۲ درصد از تصادفات منجر به فوت مربوط به موتورسواران و عابران پیاده است، گفت: ۳۳ درصد کشته شدگان تصادف در بین موتورسواران بین ۱۸ تا ۲۴ سال بوده اند.

وی با بیان اینکه علت مرگ آنها ضربه به سر بوده است، افزود: نقص فنی به ویژه نداشتن چراغ یکی ازعوامل خطرساز در تردد موتورسواران در شب است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان با بیان اینکه سهم این تصادفات نسبت به سایر تصادفات وسایل نقلیه بالا است، اظهار داشت: دهیاران می توانند در روستاها با همکاری کامل با سایر دستگاه ها، تصادفات را در این بخش کاهش دهند.