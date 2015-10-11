ضرورت افزایش دوربین های ثبت سرعت در راه های شریانی

به گزارش خبرنگار مهر، در سال های اخیر باوجود افزایش چشمگیر تعداد وسایل نقلیه شاهد کاهش تلفات رانندگی در کشور بودیم اما همچنان همه ساله تعداد زیادی از مردم بر اثر سوانح رانندگی جان خود را از دست می دهند و یا مصدوم و مجروح می شوند.

بخش عمده ای از سوانح رانندگی ناشی از خطای انسانی است البته راه و خودرو هم در تصادفات نقش دارند اما نقش عامل انسانی پررنگ تر از سایر موارد به چشم می خورد. یکی از مسایل مهم برای کنترل تصادفات در جاده ها، نگهداری به موقع از راه ها است که این موضوع می تواند افزایش ایمنی تردد در جاده ها را به عنوان اولویت حمل و نقل مطرح کند.

براین اساس، نصب و به کارگیری دوربین های ثبت تخلفات رانندگی هم از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه و تاکید دولت قرار گیرد تا زمینه برای کاهش رفتارهای پرخطر برخی رانندگان ایجاد شود.

به گفته کارشناسان تجهیز تمام راه های شریانی کشور به دوربین های ثبت سرعت از مهمترین مواردی است که باید از سوی دولت پیگیری شود چرا که رانندگانی با رفتار پرخطر که با سرعت های غیرمجاز در جاده ها تردد می کنند در صورتیکه بدانند رفتار آنها کنترل می شود، کنترل بیشتری بر عملکرد خود خواهند داشت.

همچنین آمارها نشان می دهد که عابران پیاده و موتورسوارها سهم بالایی از تلفات تصادفات رانندگی را به خود اختصاص داده اند بنابراین نیاز به فرهنگ سازی در این بخش بیشتر احساس می شود.

بنابراین آموزش رعایت حق تقدم، قوانین و مقررات رانندگی و رعایت حقوق عابران پیاده از مهترین موضوعاتی است که باید فرهنگ سازی شود تا کمتر شاهد تصادفات در این بخش باشیم.