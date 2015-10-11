برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان وزارت امور امور خارجه

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در مراسمی که بمناسبت بزرگداشت روز « خانواده و تکریم بازنشستگان » در محل وزارت امور خارجه برگزار شد محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان از زحمات و تلاشهای بازنشستگان و پیش کسوتان این وزارتخانه تقدیر و تشکر نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تجارب بازنشستگان وزارت امور خارجه و حضور چهره ها و شخصیتهای فرهیخته و دیپلماتهای با سابقه و تاکید بر توجه دولت به تقویت صندوق های بازنشستگی، قدردانی شایسته متناسب با جایگاه و شان دیپلمات های بازنشسته را مورد توجه این وزارت برشمرد و از سالها تلاش همه همکارانی که به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، تصریح کرد: شناخت از محیط بین المللی و تجربیات گرانبهای شما، سرمایه ارزشمندی است که بررسی و برنامه ریزی برای انتقال این تجارب ارزشمند به بخش های مختلف مورد توجه می باشد.

ظریف همچنین اشاره ای هم به روند های منطقه ای و بین المللی نموده و با تاکید بر اهتمام کشور بر پیشبرد سیاست تعامل سازنده مبتنی بر حفظ ارزش های انقلاب اسلامی افزود: این رویکرد منطقی و مدبرانه پروژه ایران هراسی را دچار شکافهای جدی نموده و بر این اساس در شرایط کنونی علاقمندی گسترده ای برای همکاری با ایران بویژه در زمینه اقتصادی از سوی جامعه بین المللی وجود دارد و در شناخت فرصتها و استفاده از فرصتها در صحنه بین المللی، تجربیات و مشاوره دیپلماتهای بازنشسته می تواند کمک شایان توجهی در جهت گیری این همکاریها و کمک به تامین اهداف توسعه ای کشور در این برهه مهم نقش قابل توجهی ایفا نماید.

در این مراسم همچنین عابدان زاده رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان وزارت امور خارجه روند فعالیت این کانون و راههای تقویت آن بمنظور حمایت بیشتر از بازنشستگان را تشریح کرد.

همچنین دو تن از پیش کسوتان این وزارت به نمایندگی بازنشستگان ضمن ارائه پیشنهاداتی برای تقویت کانون بازنشستگان و حمایت از بازنشستگان وزارت امور خارجه، از زحمات تیم مذاکره کننده و در راس آن وزیر امور خارجه کشورمان تشکر و قدردانی نمودند.