به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا حنان شامگاه شنبه در آیین اختتامیه ۲۷ امین جشنواره تئاتر لرستان به نقش هنر در زندگی افراد اشاره کرد و اظهار داشت: باید تاثیر هنر در همه جنبه های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و علمی را شناخت.

وی تئاتر را یک هنر ارزشمند خواند و بیان داشت: هنر در همه اقسام خود از جمله تئاتر، سینما، خوشنویسی، آیین های تجسمی و ... می تواند نقش مهمی در تحولات زندگی بشر داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه هنر نقش مستقیمی در اعتلای فرهنگی دارد عنوان کرد: فلاسفه و متفکران در خصوص رابطه بین هنر و اخلاق نظریه های متفاوتی مطرح کرده اند بطوریکه برخی معتقدند هنر تاثیر زیادی در ایده، فکر، اندیشه و رفتار مخاطب دارد.

حجت الاسلام حنان با اشاره به اینکه برخی فلاسفه بر این باورند هنر علاوه بر جنبه اعتلای اخلاقی جنبه معرفتی و شناختی نیز دارد افزود: امروز معرفت و شناخت نیاز بشریت است که هنر نمایش در این زمینه تاثیرگذار است، هنرنمایی که باعث افزایش شناخت در مخاطبان نباشد هنر نیست.

وی تصریح کرد: برخی متفکران معتقدند هنر تاثیر مطلق در اعتلای اخلاقی دارد و برخی دیگر می گویند تاثیر هنر بر اخلاق نسبی است همچنین برخی معتقدند هنر نقش لحظه ای در مخاطب داشته و برخی دیگر به نقش مداوم و مستمر هنر در مخاطب اعتقاد دارند.

وی با بیان اینکه هنر یک مقوله عقلانی است عنوان کرد: ارسطو و افلاطون در آثار خود و در رابطه با فلسفه هنر دیدگاه های جالبی مطرح کرده اند بطوریکه ارسطو هنر را به عنوان یک علم ذاتی می داند نه یک علم اکتسابی لذا با این دیدگاه تفاوت بین هنرمند و غیر هنرمند مشخص می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به نظریه هنر و انحطاط اخلاقی اشاره کرد و ادامه داد: هنر نمایش می تواند ما را از عاقبت برخی بداخلاقی ها مانند خیانت، ظلم، دروغ و ... مطلع کند.

حجت الاسلام حنان افزود: امروز می توان همه چپز را از طریق هنر ترویج داد و با استفاده از این مقوله می توان با بداخلاقی ها و کج فهمی ها مبارزه کرد.