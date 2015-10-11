طرح برجام در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۹ نماینده مجلس آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمسیون شوراها و امور داخلی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است.

وکلای ملت امروز همچنین به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌کنند.

بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را بررسی خواهند کرد.

یک فوریت این طرح هفته گذشته به تصویب مجلس رسیده است.