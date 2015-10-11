به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر فردا دوشنبه با برگزاری ۱۰ مسابقه پیگیری می‌شود که دربی استان کرمان، یکی از دیدارهای حساس و جذاب این هفته است. مس کرمان که به خاطر پیروزی ارزشمند هفته گذشته‌اش برابر ماشین‌سازی به رده چهارم صعود کرد، در خانه همنام رفسنجانی به میدان می‌رود، آنهم در شرایطی که تنها شانس رسیدن به رده سوم را دارد. رفسنجانی‌ها هم که هفته پیش نخستین برد فصل را به پاس همدان تقدیم کردند، برای فاصله گرفتن از قعرنشینان، نباید امتیازی را در خانه از دست بدهند.

فجرسپاسی صدرنشین این هفته به قائمشهر می‌رود تا در زمین نساجی از صدرنشینی خود حفاظت کند. البته این بازی تحت الشعاع تصمیم مدیران باشگاه فجر قرار دارد که تهدید کرده‌اند در صورت دریافت نکردن منابع مالی از حضور در ادامه مسابقات انصراف می‌دهند. البته نساجی برای رسیدن به نیمه بالای جدول می‌تواند با برتری مقابل فجر، سایر مدعیان خصوصا پیکان را خوشحال کند.

البته پیکانی‌ها که نزدیک‌ترین رقیب فجر هستند، در این هفته کار سختی در زمین آلومینیوم هرمزگان دارند ولی پیروزی در بازی گذشته انگیزه آنها را برای گرفتن 3 امتیاز و احتمالا صدرنشینی در این هفته بیشتر می‌کند. دیدار خیبر خرم‌آباد با خونه به خونه هم یکی از بازی‌های حساس این هفته است زیرا خیبر برای فاصله نگرفتن از بالای جدول به پیروزی در این بازی نیاز دارد اما میهمان شمالی این مسابقه هم برای حفظ رده سوم و افزایش شانس خود برای رسیدن به رده دوم، نیاز به 3 امتیاز بازی را دارد.

در این هفته، صنعت نفت آبادان میهمان قعرنشین یزدی است و بین بالانشینان جدول کار ساده‌تری را پیش‌رو دارد. ضمن اینکه نبرد دو تیم ماشین‌سازی تبریز و شهرداری اردبیل هم یک رویارویی زیبا در شمال غرب کشور را رقم می‌زند.

برنامه دیدارهای هفته دهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - بیستم مهرماه

* مس رفسنجان - مس کرمان، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهدا رفسنجان

* فولاد یزد - صنعت نفت آبادان، ساعت ۱۵، ورزشگاه شهید نصیری

* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت ۱۵، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر

* نساجی مازندران - فجرسپاسی شیراز، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه شهید وطنی

* آلومینیوم اراک - گیتی‌پسند اصفهان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

* خیبر خرم‌آباد - خونه به خونه، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه تختی خرم آباد

* پارسه تهران - داماش گیلان، ساعت ۱۵:۱۵، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* آلومینیوم هرمزگان - پیکان تهران، ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* ماشین‌سازی تبریز - شهرداری اردبیل،ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه تختی تبریز

* نفت مسجدسلیمان - ایرانجوان بوشهر، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه شهید محمدی

جدول رده‌بندی لیگ دسته اول

نام تیم بازی برد تساوی باخت زده خورده تفاضل گل امتیاز ۱ فجرسپاسی شیراز ۹ ۶ ۳ - ۱۳ ۴ ۹ ۲۱ - ۲ پیکان تهران ۹ ۶ ۲ ۱ ۱۴ ۴ ۱۰ ۲۰ - ۳ خونه به خونه ۹ ۵ ۲ ۲ ۱۰ ۴ ۶ ۱۷ یک پله صعود ۴ مس کرمان ۹ ۵ ۱ ۳ ۹ ۶ ۳ ۱۶ ۲ پله صعود ۵ صنعت نفت آبادان ۹ ۳ ۶ - ۱۱ ۷ ۴ ۱۶ ۲ پله صعود ۶ ماشین‌سازی تبریز ۹ ۳ ۶ ۱ ۱۶ ۱۳ ۳ ۱۴ ۳ پله سقوط ۷ خیبر خرم‌آباد ۹ ۳ ۴ ۲ ۱۲ ۷ ۵ ۱۳ ۲ پله سقوط ۸ گیتی‌پسند اصفهان ۹ ۳ ۳ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۱۲ - ۹ آلومینیوم اراک ۹ ۲ ۶ ۲ ۸ ۸ - ۱۱ ۴ پله صعود ۱۰ نساجی مازندران ۹ ۲ ۴ ۳ ۷ ۹ ۲- ۱۰ - ۱۱ آلومینیوم هرمزگان ۹ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ۱۲ ۲- ۹ ۲ پله سقوط ۱۲ گل‌گهر سیرجان ۹ ۲ ۳ ۴ ۳ ۶ ۳- ۹ یک پله سقوط ۱۳ ایرانجوان بوشهر ۹ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۲ ۵- ۹ ۳ پله صعود ۱۴ شهرداری اردبیل ۹ ۲ ۲ ۶ ۱۰ ۱۱ ۱- ۸ ۲ پله سقوط ۱۵ نفت مسجدسلیمان ۷ ۲ ۲ ۳ ۳ ۵ ۲- ۸ - ۱۶ مس رفسنجان ۹ ۱ ۵ ۳ ۷ ۱۰ ۳- ۸ ۲ پله سقوط ۱۷ پارسه تهران ۹ ۱ ۵ ۳ ۸ ۱۳ ۵- ۸ ۲ پله صعود ۱۸ داماش گیلان ۸ ۲ ۲ ۴ ۶ ۱۱ ۵- ۸ - ۱۹ پاس همدان ۸ ۱ ۴ ۳ ۸ ۱۰ ۲- ۷ یک پله صعود ۲۰ فولاد یزد ۹ ۱ ۴ ۴ ۸ ۱۳ ۵- ۷ یک پله سقوط

* تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان به دلیل مشکلات مالی و برخی مسائل انضباطی برابر داماش گیلان و پاس همدان به میدان نرفت که هنوز نتیجه این دیدارها بصورت رسمی اعلام نشده است.