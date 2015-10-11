به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که چلسی این فصل را بی فروغ شروع کرده و بسیار ضعیف بازی کرده، اما سر آلکس فرگوسن سرمربی پیشین منچستیر یونایتد از مورینیو سرمربی این تیم حمایت کرد.

وی با اشاره به این که این اولین باری است که ژوزه مورینیو در این وضعیت قرار گرفته و در بین ۵ تیم پایین جدول جای گرفته گفت: باورنکردنی. همه فکر می‌کردیم آن‌ها امسال جزو مدعیان قهرمانی باشند، اما مربیان بزرگ راه حل را پیدا می‌کنند.

وی با حمایت از رقیب سابقش گفت: مورینیو با کنفرانس خبری پس از باخت به ساوت‌همپتون، می‌خواست مسئولان باشگاه را برای حمایت از خودش به میدان بیاورد. این کار او کاملا حرفه‌ای بود و حالا که حمایت باشگاه را به دست آورده می‌تواند به مشکلاتش بهتر فکر کند.

فرگوسن گفت: چلسی چند هفته دیگر به اوج برمی گردد. مورینیو، دروازه‌بان خود را که از بهترین دروازه‌بانان است، از دست داده و جان تری نیز دوران بدی را پشت سر گذاشته و در حالی که فصل قبل بهترین مدافع لیگ برتر بود، در این فصل با مشکل روبرو شده است.

این سرمربی باسابقه افزود: من مورینیو را می‌شناسم او می‌تواند شرایط را به سود خود تغییر دهد.