تشخیص سرطان پروستات با آزمایش ژنتیکی دانشمند ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستاورد امیدوارکننده توسط گروهی از دانشمندان علوم پزشکی دانشگاهها و مراکز درمانی آمریکا ارایه شده که در میان آنها دکتر روح الله شریفی دانش آموخته دانشگاه تهران و دانشمند فعلی مرکز پزشکی Jesse Brown VA Medical Center و مرکز علوم سلامت بیمارستان دانشگاه الینویز نیز به چشم می خورد.

در این پروژه سه ساله که از حمایت مالی ۲.۸ میلیون دلاری برنامه تحقیقات سرطان پروستات وزارت دفاع آمریکا برخوردار است دانشمندان امیدوارند که از آزمایش ژنتیکی نوین خود برای زیر نظر قرار دادن مکانیسم سرطان پروستات استفاده کنند.

این روش جدید به واسطه اندازه گیری دقیق فعالیت ژنهای مشخصی صورت می گیرد که از روی آنها می توان بهترین تصمیم را برای شروع درمان اتخاذ کرده و در عین حال وضعیت سلامت بیمار را نیز به میزان چشمگیری ارتقا داد.

به عقیده دکتر شریفی و همکارانش، در فرآیند درمان سرطان پروستات مهمترین نکته اتخاذ روشی مناسب و تأثیرگذار برای نابودی تومور و درمان کامل بیمار است و این آزمایش ژنتیکی چنین راهی را به آنها نشان می دهد.

در واقع آنها امیدوارند که این آزمایش جدید به متخصصان این شجاعت را بدهد که تشخیص درستی درخصوص بیماری آن هم در مراحل اولیه پیشرفت تومور ارایه کنند. انتخاب درمان فوری و یا زیرنظر قرار دادن هوشیارانه بیماری و انجام اقدام مؤثر در زمان لازم نتیجه استفاده از این آزمایش ژنتیکی خواهد بود که البته هر یک خطرات و اثرات جانبی خاص خود را دارند.

به باور دانشمندان علوم پزشکی، بسیاری از موارد سرطان پروستات در مراحلی تشخیص داده می شوند که بیماری پیشرفت اندکی داشته که در این صورت بهتر است این دسته از بیماران زیر نظر مراقبت های پزشکی قرار گیرند تا اینکه درمان سریع و جراحی بر روی آنها آغاز شود. با این حال تاکنون ابزارهای لازم برای رسیدن به این اطمینان خاطر وجود نداشته است و اکنون آزمایش ژنتیکی ابداعی دکتر شریفی و همکارانش بسیاری از ابهامات را برطرف می سازد.

در این آزمایش جدید که Oncotype DX Prostate Cancer Assay نام دارد فعالیت ۱۷ ژن از نمونه به دست آمده از بیماری مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد. پس از این مطالعه و اندازه گیری فعالیت ژنها، دانشمندان به درک درستی از پیشرفت بیماری دست یافته و به تبع آن روش درمانی مناسبی را آغاز می کنند.