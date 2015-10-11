تخصیص ۱۱۰۰ میلیارد ریال برای مکانیزاسیون کشاورزی در مازندران

دلاور حیدر پور در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و کمبود تسهیلات با بهره مناسب از معضلات بخش کشاورزی است، اظهار داشت: انتظار این است که دولت با بررسی درخواست‌ها و پتانسیل‌های استان مازندران در حد مقدورات و بیش ازآنچه امروز در اختیار استان است موقعیت‌های موردنیاز برای جهش در توسعه‌ای استان در بخش کشاورزی به وجود بیاورد.



حیدر پور تأکید کرد: تعامل با تولیدکنندگان و تقویت تشکلات و حضور آن‌ها در تصمیم سازی‌های مربوط به حوزه خودشان از بارزترین خصوصیات دولت یازدهم است.



این مسئول به بهره‌برداری از اولین پروژه پرورش ماهی در قفس در دریای خزر اشاره کرد و گفت: این پروژه با ظرفیت هزار تن در ۶۰ قفس دریایی شروع به کارکرده است.



وی آغاز به کار پروژه پرورش ماهی خاویاری با استفاده از آب دریا را یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌ها خاورمیانه دانست و گفت: این پروژه با تولید دو هزار تن گوشت ماهی خاویاری و ۳۰ تن خاویار در سال ۹۴ به بهره‌برداری رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران مهم‌ترین اقدام دولت در بحث کشاورزی را جلوگیری از تخریب اراضی و تغییر کاربری اراضی زراعی دانست و خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصه‌های منابع طبیعی و جنگل‌ها از عملکردهای مثبت دولت تدبیر و امید است.



حیدر پور یکی از پتانسیل‌های را استان بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: آماده نبودن زیرساخت‌هایی مانند تجهیز و نوسازی زهکشی شبکه‌های آبیاری و همچنین کمبود ذخیره آب که نیازمند احیای آبندان ها و احداث سدها است، در مازندران نسبت به سایر استان‌ها و متوسط کشوری پایین است.



وی با اشاره به اینکه با حضور هیئت دولت و ریاست‌جمهور در رفع مشکلات اساسی بخش کشاورزی می‌تواند اثرگذار باشد، افزود: انتظار می‌رود که با سرمایه‌گذاری درزمینهٔ تأمین ذخیره و انتقال آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری بتوانیم ریسک تولید در مازندران پایین بیاوریم.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه زمینه خوبی برای صادرات محصولاتی نظیر مرغ، گل و گیاهان زینتی و میوه‌داریم اظهار داشت: امیدواریم با افزایش زیرساخت‌های تولید و فراهم کردن زمینه گسترش صادرات ازجمله مشوق‌های صادراتی بتوانیم این محصولات را صادر کنیم و ظرفیت‌های خالی تولیدکنندگان دوباره فعال شود.