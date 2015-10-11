محمدرضا داوودآبادی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه غذای دانشجویی وزارت بهداشت بازنگری و به دفتر حقوقی وزارتخانه ارائه شد. مشکلات این آیین نامه برطرف شد و برای توشیح به دفتر وزیر ارائه شده است.

وی افزود: فکر می کنم دکتر هاشمی وزیر بهداشت آیین نامه را امضا کرده است و به زودی به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ می شود.

معاون وزیر بهداشت درباره اجرای طرح پایش روان برای دانشجویان علوم پزشکی گفت: پایش روان پروژه فوق العاده ای است که برای دانشجویان علوم پزشکی از ابتدای مهرماه اجرا شده است.

وی افزود: از اول مهر تاکنون ۳۰ هزار نفر با آزمون جدیدی تحت پایش روان قرار گرفته اند. این آزمون جدید دارای ۲۶۰ سئوال است.

فراهانی یادآور شد: این تست پیش از این در بیشترین میزان اجرا، بر روی ۳ هزار نفر انجام شده است که پس از اجرای کامل بر روی دانشجویان علوم پزشکی ما یک بانک اطلاعاتی از ۱۸۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دانشجو تهیه می کنیم.

وی گفت: تهیه این بانک اطلاعاتی می تواند به پژوهش و تحقیقات در این حوزه کمک کند و پس از مشخص شدن نتایج پروژه جزئیات نتایج در اختیار همه قرار می گیرد.