حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب که شرایط اردوی تیم ملی از هر نظر مطلوب و مثال زدنی است اظهار داشت: خوشبختانه همانطور که پیش بینی می شد تمامی اردونشینان با انگیزه و رغبت زیادی در تمرینات حضور یافتند و ما شاهد غیبت برخی فرنگی کاران در تمرینات اردو نیستیم.

وی در پاسخ به این سوال که همچنان برخی زا فرنگی کاران نامدار در اردو غایب هستند گفت: سعید عبدولی که برای دریافت دیپلم بازی جوانمردانه به باکوی آذربایجان رفته بود، شب گذشته به اردو بازگشت. امید نوروزی هم که در رقابتهای قهرمانی ارتش های جهان اعزام شده و بود و بزودی در اردو حضور خواهد یافت. همچنین حمید سوریان نیز شب گذشته به سوئیس رفت تا به نمانیندگی ایران در کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی شرکت کند.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی با اشاره به نحوه تمرینات نیز ادامه داد: تمرینات ما فعلا به دو بخش تقسیم شده و برخی از فرنگی کارانی که باید در پایان هفته در رقابتهای لیگ حضور یابند تمرینات ویژه و جداگانه ای را نسبت به دیگرا ن در دستور کار دارند.

جعفری در پاسخ به این سوال که انگار روحیه و انگیزه محمد بنا هم بعد از بازگشت به تیم ملی دگرگون شده گفت: محمد بنا هرگاه در کشتی فعالیت می کند انگار به عشق خود رسیده و این بار نیز بعد از بازگشت به تیم ملی از نظر روحی متحول شده است. مطمئنا شرایط کنونی وی با چند ماه قبل طمین تا آسمان فرق کرده چراکه او هم اکنون به خانه خود بازگشته و در کنار شاگردانش مشغول تمرین و آماده سازی است.

وی در خاتمه گفت: اردوی کنونی تا روز پنجشنبه هفته جاری در خانه کشتی ادامه خواهد داشت و فرنگی کاران پس از یک وقفه کوتاه دوباره به خانه کشتی باز خواهند گشت تا دومین اردوی آماده سازی با برنامه ریزی مدون کادر فنی پیگیری شود.