به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی شامگاه شنبه در اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستان که در سالن همایشهای شهرداری قم و با حضور استاندار و برخی دیگر از مسئولان استانی برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در زمینه فعالیت کانونهای مساجد تأکید دارند و از مسئولان میخواهند که در این زمینه با قدرت به کار خود ادامه دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم بیان داشت: همگان باید به دغدغهها و منویات رهبر معظم انقلاب عنایت داشته باشند و امیدواریم مسئولان کانونهای مساجد که از افراد ولایی هستند فعالیتهای خود را در این عرصه پررنگتر کنند.
وی با بیان اینکه مساجد در طول انقلاب اسلامی و پیروزی آن نقش مهمی داشتند، افزود: امروز باید تلاش کرد تا جایگاه مساجد به همان جایگاه ابتدای انقلاب باز گردد.
حجت الاسلام دانشی بیان داشت: اشعار انقلابی و حماسهای که در مساجد ایجاد میشد موجب برانگیختن عواطف و احساسات بود و این امر مسیر پیروزی انقلاب اسلامی را هموارتر میکرد.
وی ادامه داد: بودجههای اندکی به فعالیتهای کانون مساجد اختصاص داده میشود در حالی که ظرفیتهای استان قم در عرصههای فرهنگی بسیار بالاست.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم گفت: در حال حاضر بودجه فرهنگی استان قم یک بیستم استانهای کوچک است که در این راستا ارتقاء اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم و افزایش بودجههای کانون مساجد از اولویتهای کاری ما است.
کانونهای فرهنگی هنری مساجد در قم بیش از ۳۹ هزار عضو دارد
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد قم نیز در سخنانی با ارائه گزارشی از عملکرد کانونهای فرهنگی هنری مساجد در استان قم اظهار داشت: در حال حاضر ۵۰۰ کانون فعال در استان قم مشغول به فعالیت هستند که ۳۳۷ کانون در تابستان امسال طرح اوقات فراغت را اجرا کردند.
حجت الاسلام سعید روحانی با بیان اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در استان قم بیش از ۳۹ هزار عضو دارد، افزود: برگزاری هزار و ۶۵۰ حلقه معرفتی، برپایی بیش از ۵۰۰ کلاس قرآن و برگزاری ۲۹۰ یادواره شهدا از جمله فعالیتهای تابستان امسال بود.
وی بیان داشت: بودجههایی که به کانونهای فرهنگی هنری مساجد اختصاص مییابد بر اساس تفاهم نامه است که در سه سطح پیشرو، پویا و فعال ردهبندی میشوند و در حقیقت بودجه اختصاص داده شده به آنها بر اساس تعهدی است که کانونها میدهند.
مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد قم افزود: در صورتی که کانونهای مساجد کمتر از ۵۰ درصد به تعهدات خود در تفاهمنامه عمل کنند در مرحله اول مسئول کانون تغییر میکند و در صورت عدم فعالیت لازم آن کانون منحل خواهد شد.
روحانی افزود: فعالیتهای فرهنگی در کانونهای مساجد تأثیرات مثبتی در کاهش معضلات و نیز بالا بردن سطح فرهنگی و نیز ارتقای امنیت اجتماعی دارد.
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