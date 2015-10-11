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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۹:۳۱

انصاری در نامه‌ای به هیات رئیسه:

دولت در زمینه برجام یک زبان است

دولت در زمینه برجام یک زبان است

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات نماینده تهران مبنی بر اینکه برخی وزرا مخالف برجام هستند، در نامه‌ای به هیات رئیسه اعلام کرد: دولت در زمینه برجام یکپارچه و یک زبان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی درخواست تعدادی از نمایندگان برای بررسی با اولویت طرح برجام، با اشاره به اظهارات رسایی مبنی بر اینکه برخی وزرای دولت مخالف برجام هستند، از نامه معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به هیات رئیسه در این خصوص خبر داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در این نامه آمده است آنچه آقای رسایی فرمودند مبنی بر اینکه برخی از وزرا با برجام مخالف هستند، تکذیب می‌شود. دولت در این زمینه یکپارچه و یک زبان است.

کد مطلب 2937571

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