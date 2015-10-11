انگلیس در حملات هوایی به سوریه شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، «فیلیپ هاموند» با انتشار پیامی در توئیتر اعلام کرد که از این پس جنگنده های انگلیسی نیز در حملات نیروهای ائتلاف به سوریه مشارکت خواهند داشت.

به نظر می رسد که این تصمیم انگلیس در واکنش به حملات انجام شده از سوی روسیه به مواضع تروریست ها در سوریه اتخاذ شده باشد.

حملات روسیه به مواضع تروریست ها در سوریه که برخی از از آنها از حمایت کشورهای غربی و عربی برخوردار هستند به شدت موجب عصبانیت ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا شده است.

در همین رابطه روز گذشته نیز اعلام شد که انگلستان در حال ترغیب اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای برگزاری رزمایشی است که قرار است با حضور هزاران نیروی نظامی، ناو و هواپیمای جنگی شمایی کلی از یک جنگ هسته ای تمام عیار را به نمایش بگذارد.

پیشنهاد برگزاری چنین رزمایشی از سوی «مایکل فالون» وزیر دفاع انگلستان و «سر آدام تامسون» نماینده این کشور در ناتو ارائه شده و در صورتی که عملی شود، نخستین بار پس از پایان دوره جنگ سرد خواهد بود که لندن توان هسته ای خود را که به زیردریایی های اتمی سیستم «تریدنت» مجهز است، به رخ می کشد.

پیشنهاد برگزاری چنین رزمایشی که با حضور اعضای دیگر ناتو انجام خواهد گرفت، در زمانی ارائه می شود که برخی از اعضای این پیمان با انتقاد از سیاست خارجی روسیه به نوعی به دنبال انتقام جویی و مقابله به مثل هستند. در واقع، ناتو از واکنش مسکو به بحرانی که به دلیل دخالت غرب در اوکراین و سوریه رخ داده، به عنوان بهانه ای برای گسترش دامنه نفوذ خود به مرزهای روسیه استفاده می کند.