اظهار تاسف داور مشهور ایتالیایی از تکل بازیکن آیندهوون

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرلوئیجی کولینا داور بازنشسته درباره شکسته شدن پای لوک شاو تاکید کرد مقامات باید به مسئولیتشان در قبال امنیت بازیکنان اهمیت بدهند.

اندکی بیش از سه هفته پیش، مدافع جوان و ۲۰ ساله منچستر یونایتد که فصل را خیلی خوب شروع کرده بود با ضربه بازیکن پی‌اس‌وی آیندهوون روبرو شد. شاو دچار دو شکستگی در ساق پایش شد که بر اثر تکل هکتور مورنو بود. او تحت دو عمل جراحی قرار گرفت و احتمال این که به بازی های یورو ۲۰۱۶ نیز برسد، روشن نیست.

کولینا این ضربه را «خشن» توصیف کرد و گفت از تماشای واکنش نیکولا ریزولی داور بازی و بازیکنان ناامید شد.

این داور سرشناس گفت: اگر کلیپ بازی آیندهوون و منچستر یونایتد را ببینید، می بینید مدافع توپ و پا هر دو را هدف قرار داده بود.

کولینا در نشست «رهبران در ورزش» که به تازگی برگزار شد، این سخنان را بر زبان آورد و افزود: در زمین هیچکس واکنشی نشان نداد چون همه تصورشان این بود که مدافع توپ را زد و اگر توپ هدف باشد، پس حتی خطا هم نیست.

کولینا چنین ادامه داد: ما نیاز داریم به مردم و حتی جامعه فوتبال بگوییم هشیار باشند که اگر می خواهند از امنیت بازیکنان حمایت کنند، حتی اگر چالش فقط روی توپ باشد، اما رفتار خطرناکی که به از دست رفتن سلامت منجر شود باید تنبیه و جریمه داشته باشد. باید تنبیه شود.

کولینا افزود: فوتبال همه چیز نیست، سلامت بازیکن از همه چیز مهمتر است.

وی گفت: ما بازیکنانمان را می خواهیم تا بازی کنند نه این که مدت‌ها مصدومیت بکشند وبخواهیم دوباره آنها را به زمین برگردانیم. قطعا از داوران می خواهیم که خیلی خیلی در چنین موارد مهمی دقیق باشند.

شاو ۲۰ ساله تازه در دومین فصل حضورش در یونایتد قرار دارد. وی پارسال با هزینه ۴۶ میلیون دلاری از ساوتهمپتون به یونایتد پیوست و در آن زمان گران‌قیمت‌ترین فوتبالیست نوجوان تاریخ شد.

کولینا ۵۵ ساله بهترین داور زمان خودش بود و به طور متوالی شش بار عنوان بهترین داور سال فیفا را از آن خود کرد. او هنوز هم در فوتبال ایفای نقش می‌کند و بعنوان مشاور بدون دستمزد در خدمت انجمن داوران فوتبال ایتالیا و کمیته داوری یوفا است.