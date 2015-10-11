به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کتاب‌های هنر معاصر به همت کمیته هنر معاصر گروه تاریخ هنر پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر و خانه هنرمندان ایران با هدف نقد و تحلیل علمی کتاب‌های منتشر شده در حوزه هنر معاصر برگزار می‌شود.

در این نشست که به تحلیل و بررسی کتاب «هنر در گذر زمان گاردنر: تاریخ فشرده هنر جهان» اثر فرد کلاینر اختصاص یافته مهران مهاجر و محمد نبوی به نمایندگی مترجمان این کتاب به همراه کامبیز موسوی‌اقدم، از کارشناسان تاریخ هنر و هنر معاصر به بحث و تبادل‌نظر خواهند پرداخت.

دربارة مؤلف این کتاب گفتنی است فرد کلاینر، استاد دانشکده تاریخ هنر و معماری دانشگاه بوستون است. وی در این اثر خود ضمن وفاداری به نسخه مفصل کتاب «هنر در گذر زمان» هلن گاردنر به بازخوانی مجدد این اثر پژوهشی و آموزشی کلاسیک پرداخته است.

کتاب «هنر در گذر زمان گاردنر: تاریخ فشردة هنر جهان» پس از تلاش برای پاسخ به پرسش «چیستی تاریخ هنر» به بررسی دوره‌های: «پیشاتاریخ و نخستین تمدن‌ها»، «یونان»، «امپراتوری روم»، «هنر صدر مسیحیت و بیزانس»، «جهان اسلام»، «سده‌های میانه»، «اروپای قرون وسطی و دوره رومانسک» و سپس «هنر گوتیک» پرداخته است. سپس هنر اروپا از ۱۴۰۰ میلادی تا ۱۷۰۰ و پس از آن سیر تاریخ هنر در اروپا و امریکا از ۱۷۰۰ تا ۱۹۴۵ مورد بررسی قرار گرفته است. پنج فصل آخر نیز به «هنر جنوب و جنوب شرقی آسیا»، «چین و کره»، «ژاپن»، «آمریکا» و «آفریقا» اختصاص یافته است.

این اثر در ایران توسط جمعی از مترجمین و متخصصین فرهنگ و هنر ترجمه و توسط انتشارات آگه به چاپ رسیده است.

مترجمین فارسی این اثر عبارتند از: مصطفی اسلامیه، احمدرضا تقاء، هلیا دارابی، عبدالله کوثری، محمود متحد، فیروزه مهاجر، مهران مهاجر و محمد نبوی.

این نشست که حضور در آن برای عموم علاقه‌مندان آزاد است چهارشنبه ۲۲ مهرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن «استاد جلیل شهناز» خانه هنرمندان ایران به آدرس تهران، خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی (فرصت شمالی)، باغ هنر برگزار خواهد شد.