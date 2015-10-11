محرومیت میشل پلاتینی و سپ بلاتر بلندمدت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدارک محرمانه جدید که در چند روز گذشته در اختیار کمیته اخلاق فدراسیون بین المللی فوتبال قرار گرفته از محرومیت بلندمدت روسای فیفا و یوفا خبر می دهد.

بلاتر و پلاتینی به دلیل تخلفات مالی برای مدت ۹۰ روز محروم شده اند. تحقیقات بازرسان نشان می دهد که بلاتر در سال ۲۰۱۱ پرداخت غیرطبیعی ۱/۳ میلیون پوند به پلاتینی داشته که این امر می تواند محرومیتی درازمدت برای اعضای ارشد فوتبال به همراه داشته باشد.

بر پایه گزارش دیلی میل، این هر دو عضو ارشد فوتبال مدعی‌اند که بیگناه هستند و حتی پلاتینی می‌خواهد در خصوص اتهاماتی که به وی وارد شده به دادگاه عالی داوری در ورزش شکایت کند.

وی اصلی‌ترین گزینه برای جانشینی بلاتر بود و باید تا قبل از تاریخ ۲۶ اکتبر (۴ آبان) صلاحیتش تایید شود. انتخابات فیفا در ماه فوریه برگزار خواهد شد.