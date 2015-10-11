برخی وزرا حاضر به دفاع از برجام نشدند

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام حمید رسایی نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی گفت: براساس اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی کلیه موافقت ها باید به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود، باید اول در هیات دولت رای آورده و بعد مجلس درباره آن تصمیم بگیرد.

وی افزود: برجام یک موافقت نامه است، نمی توان آن را توجیه کرد یا از بین برد.

نماینده مردم تهران ادامه داد: این موافقت نامه در هیات دولت به صورت لایحه در نیامده است، برخی وزرا حتی حاضر نشدند از آن دفاع کنند اما ما به صورت یک طرح چیزی را که باید به صورت لایحه از سوی دولت ارائه می شد را تایید می کنیم.

رسایی گفت: آیا دولت باید برای ما ریل گذاری کند یا ما باید برای دولت ریل گذاری کنیم.

وی تصریح کرد: دولت قانون شکنی می کند و ما هم به صورت ضمنی برجام را تایید می کنیم.

نماینده مردم تهران افزود: مگر آقای ظریف و آقای روحانی نمی گویند که این طرح ابرقدرت ها را تضعیف کرده پس لایحه آن را به مجلس بدهند.

رسایی ادامه داد: ۵ نفر از نمایندگان نامه ای نوشتند و ۱۶۵ امتیاز برای این طرح برشمردند اما حالا می گویند چون برجام مشکل دارد این طرح را می آوریم تا برجام مشروط شود؛ این طرح را خود آقای بروجردی آورده است. در حالی که باید دولت لایحه بیاورد.

به گزارش مهر علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار قانون اساسی گفت: استناد شما به قانون اساسی درست نیست و خلاف قانونی صورت نگرفته است.