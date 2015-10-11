دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این مجتمع در عرصه ۳۵ هکتاری بناشده است، گفت: فاز نخست این پروژه با حضور معاون رئیسجمهوری افتتاح میشود و تاکنون بیش از ۷۴ میلیارد تومان، بدون احتساب زمین، برای این پروژه هزینه شده است.
این مسئول با اشاره به اینکه این پروژه شامل ۶۱ ویلای اقامتی است که از این تعداد ۵۰ واحد تکمیل و ۲۵ واحد هم تجهیز شده که آماده بهرهبرداری است، تصریح کرد: پروژه مجتمع تفریحی توریستی دشتنور در غرب پارک جنگلی نور در فاصله سه کیلومتری از دریا و در محیط بکر و طبیعی واقعشده و ویلاهای این مجتمع را در متراژ ۱۴۰ تا ۴۰۰ مترمربع احداث کردهاند.
بزرگنیا بابیان اینکه این پروژه دارای دریاچه به مساحت چهار کیلومتر باقابلیت ماهیگیری با قلاب و قایقرانی با پارو است، ادامه داد: مجموعه ورزشی این مجتمع تفریحی توریستی، دارای زمین چمن فوتبال، زمین بسکتبال، والیبال، فوتسال، تنیس، مینی گلف، پیست دوچرخهسواری، محوطه بازی کودکان، زمین سوارکاری با اسطبل مجهز، مانع سوارکاری و ۱۴ اسب با نژاد اصیل و همچنین سالنهای بدنسازی مجهز است.
وی با اشاره به ۳۰۰ مترمربع فضای کافیشاپ در این مجموعه، خاطرنشان کرد: ساختمان اداری مجتمع تفریحی توریستی دشتنور چمستان هم با مساحت ۴۰۰ مترمربع در دوطبقه بناشده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران گفت: بازدید از تعدادی پروژههای در حال سخت هم در برنامه سفر سلطانی فر پیشبینیشده است که در صورت امکان از پروژههای هتل پنج ستاره ساحلی در نور، مرکز تفریحی توریستی در بابل و مجموعه هتل چهار ستاره ممتاز در نوشهر هم بازدید می کند.
مدیرکل میراث فرهنگی مازندران:
فاز اول مجتمع تفریحی در سفر دولت به مازندران بهره برداری می شود
ساری - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری مازندران گفت: فاز اول پروژه بزرگ مجتمع تفریحی توریستی دشتنور چمستان در سفر رئیسجمهور به استان افتتاح میشود.
دلاور بزرگ نیا در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این مجتمع در عرصه ۳۵ هکتاری بناشده است، گفت: فاز نخست این پروژه با حضور معاون رئیسجمهوری افتتاح میشود و تاکنون بیش از ۷۴ میلیارد تومان، بدون احتساب زمین، برای این پروژه هزینه شده است.
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