آغاز مراسمی موسیقایی با تشویق خبرنگاران/ ما آدمخوار نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشن سالانه «موسیقی ما» در حالی شنبه شب ۱۸ مهر ماه با حضور تعداد زیادی از هنرمندان فعال عرصه موسیقی ایرانی، پاپ و کلاسیک در تالار وحدت برگزار شد که برخی از صحبت های تقدیرشوندگان و تقدیرکنندگان این دوره جالب توجه بود.

احسان کرمی که برای دومین سال پیاپی به عنوان مجری این برنامه حضور پیدا کرده بود در ابتدای مراسم ضمن تقدیر از اهالی رسانه از تماشاگران و هنرمندان در سالن خواست تا خبرنگاران حاضر در تالار وحدت را تشویق کنند.

محمد سریر رییس هیات مدیره خانه موسیقی نیز در بخش تقدیر از مقام هنری استاد محمدرضا درویشی پژوهشگر و آهنگساز پیشکسوت موسیقی ایرانی گفت: ارادت و علاقه ما به این استاد و دوست عزیز حوزه پژوهش از سال های دور تا به امروز وجود داشته است. درویشی از جمله هنرمندان موسیقی کشورمان است که تاکنون دست به خلق آثار ارزشمند و ماندگاری زده که برای جامعه موسیقی آثار با اهمیتی هستند.

محمدرضا درویشی نیز بعد از دریافت تندیس طلایی جشن و لوح تقدیر، خطاب به حاضران در سالن گفت: امشب قبل از اینکه وارد تالار شوم خبرنگاری از من سوال کرد که برخی از دوستان، حضور موسیقی پاپ در مجموعه این جشن را جایز نمی دانند و معتقدند فقط باید به موسیقی سنتی بپردازیم. من به این دوست عزیز خبرنگار پاسخ دادم باید نظر تنگی را کنار گذاشت زیرا موسیقی پاپ یکی از انواع موسیقی است که در همه جا رایج است. اصولا این موسیقی محلی برای عرضه و تقاضاست که هر چه قدر متقاضی داشته باشد خود به خود ایجاد می شود.

اندر حکایت مردم جین پوشیده پیتزاخور

وی افزود: در همه جای دنیا حتی کشورهای شرق آسیا از دو نوع موسیقی حمایت می شود؛ یکی موسیقی های مدرن که شنونده خاص دارد و دوم موسیقی های کاملا سنتی که این گونه نیز شنوندگان خاص خود را دارد. این موسیقی گرچه ریشه مردمی دارد اما در میان مردم جین پوشیده و پیتزاخور دیگر رواج عام ندارد. اساسا همین موسیقی را که ما می شنویم و به آن سنتی می گوییم نیز رگه های پاپ دارد. این موسیقی ها سنتی نیستند، اینها رگه های غلیظ از موسیقی عامه پسند هستند که اصلا نمی توان برای آنها عنوان موسیقی سنتی را انتخاب کرد. در کشور ما موسیقی سنتی را آب برده است. آن چیزی که امروز تماشاگران در کنسرت های به اصطلاح سنتی می بینند، واقعا موسیقی اصیل ایرانی نیست.

این پژوهشگر با اشاره به برگزاری سومین جشن سالانه «موسیقی ما» تصریح کرد: حالا که بخش خصوصی که دستش از همه چیز کوتاه است آمده و چنین رویدادی را در همه گونه های موسیقی برگزار کرده، نباید انتقاد کرد که چرا فقط به موسیقی سنتی و اصیل نپرداخته است؟ البته بماند که بخش دولتی این حرف ها را متوجه نمی شود اما حداقل همین که مجامعی مانند این جشن می آید سره را از ناسره تشخیص می دهد اتفاق خوبی است که به هیچ وجه نباید با برگزاری آن مخالفت کرد. خود من نیز هیچ مخالفتی با موسیقی پاپ ندارم. حرف من فقط این است، موسیقی هایی که ریشه سنتی دارند جایگاه بسیار متزلزلی دارند که اینها نیازمند حمایت همه جانبه هستند.

فکر می کردم آدم نترسی هستم

ژانو باغومیان آهنگساز برگزیده بخش مردمی بهترین آلبوم موسیقی معاصر، اصیل و سنتی ایران هم بعد از دریافت جایزه خود گفت: من فکر می کردم آدم نترسی هستم اما وقتی برای ساخت آلبوم «مستور و مست» همایون شجریان را دیدم، متوجه شدم که او از من نترس تر است.

همایون شجریان هم بعد از صحبت های باغومیان بیان کرد: آلبوم «مستور و مست» برای من تجربه بسیار جالبی بود زیرا ژانو باغومیان از فرهنگ دیگری آمده بود و این برای من بسیار جالب بود که این آهنگساز تا این حد با عرفان آشناست و این درک و شعور بالا را دارد که توانسته آلبوم «مستور و مست» را تولید کند.

اختلاس در موسیقی

اجرای چند قطعه موسیقایی توسط گروه لیان بوشهر به سرپرستی محسن شریفیان هم از دیگر حاشیه های سومین جشن سالانه موسیقی ما بود که مورد استقبال قابل توجه علاقه مندان قرار گرفت.

شریفیان در حین اجرای این قطعات گفت: همانطور که در اقتصاد اختلاس وجود دارد در موسیقی هم اختلاس وجود دارد. اختلاس در موسیقی یعنی قطعه ای از موسیقی دیگران را به نام خود زدن.

سخنرانی کوتاه حبیب محبیان بعد از چند سال سکوت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از حاشیه های مراسم شب گذشته حضور حبیب محبیان خواننده پیشکسوت موسیقی پاپ روی صحنه تالار وحدت و سخنرانی کوتاه او بعد از چند سال سکوت در کشورمان بود.

محبیان که به بهانه تقدیر از ناصر فرهودی صدابردار پیشکسوت موسیقی پاپ همراه با فریدون خشنود، ناصر چشم آذر و میلاد کیایی روی صحنه آمده بود، خطاب به حاضران در سالن گفت: در درجه اول باید بگویم که من بدون گیتار فلج هستم و تا آنجا که یادم هستم هیچ گاه روی صحنه بدون گیتار حضور پیدا نکرده بودم. به هر ترتیب بسیار خوشحالم که از تریبون نام من را صدا زدند و در کنار سایر هنرمندان می توانم دقایقی را همراه شما باشم. من خوشحالم که هستم گرچه لیاقت ندارم در صف جلو صندلی ها بنشینم اما همین که برای اولین بار بعد از شش سال در سکوت، می توانم با شما صحبت کنم خوشحالم. فقط می گویم الهی موفق باشید و هیچ وقت خدا را فراموش نکنید.

این خواننده پیشگام موسیقی پاپ قبل از اهدای جایزه مردمی احسان خواجه امیری برای آلبوم «پاییز تنهایی» تصریح کرد: سال ها پیش نوجوانی را در کنار پدر هنرمندش می دیدم که با چه اشتیاقی مشغول فراگیری موسیقی بود و حالا بسیار خوشحالم که این پسر می تواند حق پدر خود را بگیرد.

احسان خواجه امیری هم با تقدیر از انتخاب خود، از میلاد کیایی به عنوان اولین معلم موسیقی اش تشکر کرد.

ما در شهرستان ها آدم خوار معرفی شده ایم

نیما رمضان از نوازندگان گروه موسیقی «کامنت» که در سومین جشن سالانه «موسیقی ما» به عنوان بهترین آلبوم پاپ-راک انتخاب شدند بعد از دریافت تندیس طلایی خود با طرح یک مساله انتقادی بیان کرد: متاسفانه گروه هایی که مانند ما در حوزه موسیقی پاپ راک کار می کنند، غیر از تهران نمی توانند در شهرستان ها کنسرت بدهند، زیرا در شهرستان ها از گروه های پاپ راک موجوداتی خونخوار و آدم خوار معرفی کرده اند که کارشان ترویج خونخواری و آدم خواری است. من از آنهایی که می توانند به ما کمک کنند خواهش می کنم تا آنجایی که می توانند کمک کنند تا ما بتوانیم این موسیقی را در شهرستان ها اجرا کنیم

وی افزود: مورد دیگری که می خواستم به آن اشاره کنم موضوع بیمه نوازندگان عضو خانه موسیقی است که مدتی است در وضعیت تعلیق قرار گرفته است. متاسفانه من با اینکه دو سال است عضو خانه موسیقی هستم اما تاکنون هیچ امکانی از خانه موسیقی برای بیمه دریافت نکردم. به هر حال نوازنده ها نیازمند حمایت نهادهایی چون خانه موسیقی هستند.

البته بعد از صحبت های نیما رمضان، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی در ادامه برنامه به واسطه مجری برنامه اعلام کرد مشکل بیمه نوازندگان خانه موسیقی حل شده و این افراد می توانند مجددا برای ماجرای بیمه خود اقدامات لازم را انجام دهند.

با واژه های اول و دوم موافق نیستم

میلاد کیایی هم بعد از صحبت های رمضان گفت: بنده اساسا با ماجرای اعلام اولی و دومی مخالف هستم، البته درست است که این نوعی تشویق برای هنرمندان محسوب می شود اما تجربه نشان داده گروهی که اول می شود دیگر برای موفق شدن دوباره تلاش نمی کند، ضمن اینکه گروه هایی که به نوعی در این رقابت کنار می روند می گویند حقمان خورده شده است. من به همه برگزارکنندگان رویدادهای هنری توصیه می کنم به جای اولی و دومی معرفی کردن به برگزیدگان تشویق نامه بدهند و از گفتن این واژه های اول و دوم پرهیز کنند.

رضا یزدانی و طرح یک ادعای دیگر

رضا یزدانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان هم که با آلبوم «سلول شخصی» تندیس طلایی بهترین آلبوم پاپ راک به انتخاب مردم را دریافت کرد، به حاضران در سالن گفت: خوشحالم که این بار مردم کار من را به عنوان بهترین اثر معرفی کرده اند، زیرا به اعتقاد من این مردم هستند که آلبوم ها را می بینند و نسبت به خوب یا بد بودن اثر قضاوت می کنند. به هر حال من در خیلی از موارد خط شکن بودم و حالا بسیار خوشحالم مسیری که انتخاب کردم مسیر درستی بوده است.

استادانی که به ما تهمت زدند

روزبه بمانی ترانه سرای برگزیده جشن سالانه «موسیقی ما» هم در این مراسم بعد از دریافت تندیس طلایی خود گفت: ما نسلی بودیم که واقعا از ما حمایت نشد، ما همان هایی هستیم که بسیاری از استادان ما به ما تهمت های زیادی زدند اما ما از نقطه صفر شروع کردیم و خودمان با پر رویی یاد گرفتیم و نوشتیم.

وی افزود: نسل ترانه سرای امروز، نسلی است که در حوزه های مختلف به بلوغ رسیده و با وجود تمام اختلاف سلیقه ها در مسیری گام برداشته که فکر می کنم مسیر بسیار درستی است.

نامی که در گلویم مانده است

بهروز صفاریان دریافت کننده تندیس طلایی بهترین تنظیم کننده نیز در این برنامه خطاب به حاضران در برنامه گفت: در این سال ها اسمی در گلویم مانده است که دوست دارم امروز نام او را در این مراسم اعلام کنم. اکنون شرایط بسیار مناسبی است که به دلیل نگاه عمیق موسیقایی و جهان بینی که در این هنرمند دیدم، تندیس خودم را به زنده یاد فریدون فروغی تفدیم کنم.

رامین صدیقی کنسرت گذار برتر نیز بعد از دریافت جایزه خود توضیح داد: این روزها به دلیل فوت های نابهنگامی که در حوزه سینما و موسیقی از جمله بانو هما روستا و بهمن مظفری سه تار نواز گروه «شوربا» با آنها روبه رو بوده ایم، روزهای خوبی نبوده و نیست. به همین جهت من این شاخه گلی را که امشب از هنرمندان روی صحنه دریافت کرده ام در همین صحنه برای این درگذشتگان می گذارم.

بهروز غریب پور نویسنده و کارگردان چندین اپرای عروسکی هم که در این مراسم از تقدیر شده بود، خطاب به تماشاگران گفت: تعجب نمی کنم که در این مراسم از یک کارگردان اپرای عروسکی تقدیر می شود، زیرا این فضایی که من به آن رسیدم مدیون سال ها تلاش و فعالیت در عرصه تئاتر و موسیقی است. ضمن اینکه در این مدت آنچه برایم اهمیت داشت توجه جدی به هنر تعزیه و استفاده از آن در کارگردانی اپراهای عروسکی است که همواره برایم اهمیت داشته و دارد.

وی در ادامه صحبت های خود به خوانندگان گونه های مختلف موسیقایی توصیه کرد که برای تقویت نحوه اجرای زنده در کنسرت ها از گذراندن دوره های مختلف بازیگری با حضور استادان برجسته این حوزه چشم پوشی نکنند.

همایون شجریان متعهد شد

وی در بخش دیگری از مراسم در حالیکه جایزه ویژه بهترین قطعه موسیقی معاصر و سنتی ایران را به سالار عقیلی اهدا می کرد، گفت: من با سالار عقیلی قهر بودم اما شرایطی که امشب ایجاد شده باعث آشتی مجدد من با او شد. البته در اینجا می خواهم به نکته ای هم اشاره کنم؛ اینکه اگر من بخواهم اپرای خیام را اجرا کنم آیا به نظر شما، اجرای این اثر بدون همایون شجریان معنی دارد؟ من می خواهم در همین جا همایون شجریان را متعهد کنم تا در خوانش اپرای خیام ما را همراهی کند.

سالار عقیلی هم بعد از دریافت جایزه خود گفت: اگر امشب اینجا هستم مدیون استادانی است که بر گردن من حق زیادی دارند. من معتقدم بی اعتنایی به این استادان بزرگ موسیقی باعث از بین رفتن آنها می شود. به هر ترتیب لازم است در همین جا از استادم همیشگی ام جناب صدیق تعریف یادی کنم که هرچه دارم از اوست.

علیرضا قربانی برنده تندیس طلایی بهترین قطعه موسیقایی خارج از آلبوم که در آلمان به سر می برد نیز در یک پیام ویدیویی از برگزارکنندگان جشن تقدیر کرد.

بخش پایانی سومین جشن سالانه موسیقی ما هم به اجرای چند قطعه موسیقایی به خوانندگی حمید حامی و نوازندگی پیانو رضا تاجبخش اختصاص داشت که اجرای این قطعات با توجه به دوری چند ساله حامی از اجراهای زنده با استقبال مخاطبان رو به رو شد.