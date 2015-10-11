نظارت محمد بنا و همکارانش بر رقابتهای لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‎های کشور طی روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه برگزار می شود که قرار است محمد بنا سرمربی و حسام الدین جعفری و ایرج اسفندیاری فر به عنوان سرپرست و مربی تیم ملی کشتی فرنگی برای نظارت بر این مسابقات راهی محل برگزاری رقابتها شوند.

سفر محمد بنا و همکارانش به اسلام آباد غرب در حالی صورت می کیرد که نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نیز روز ۲۳ مهرماه در خانه کشتی تهران به پایان می رسد و کادر فنی فرصت حضور در رقابتهای لیگ برتر را دارند.