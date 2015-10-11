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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰

با سفر به اسلام آباد غرب؛

نظارت محمد بنا و همکارانش بر رقابتهای لیگ برتر

نظارت محمد بنا و همکارانش بر رقابتهای لیگ برتر

کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی اواخر هفته جاری راهی اسلام آباد غرب خواهند شد تا ناظر پیکار فرنگی کاران حاضردر رقابتهای لیگ برتر باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه‎های کشور طی روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه در شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه برگزار می شود که قرار است محمد بنا سرمربی و حسام الدین جعفری و ایرج اسفندیاری فر به عنوان سرپرست و مربی تیم ملی کشتی فرنگی برای نظارت بر این مسابقات راهی محل برگزاری رقابتها شوند.

سفر محمد بنا و همکارانش به اسلام آباد غرب در حالی صورت می کیرد که نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی نیز روز ۲۳ مهرماه در خانه کشتی تهران به پایان می رسد و کادر فنی فرصت حضور در رقابتهای لیگ برتر را دارند.

کد مطلب 2937596

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