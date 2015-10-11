محبوبیت «هیلاری» ۱۰ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، «هیلاری کلینتون» مطرح ترین نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی خود را برای نخستین مناظره درون حزبی – که قرار است سه شنبه این هفته برگزار شود- آماده می کند که در کمتر از یک هفته به میزان ۱۰ درصد از محبوبیتش در میان رای دهندگان دموکرات آمریکایی کاسته شده است.

نظرسنجی که به طور مشترک از سوی خبرگزاری «رویترز» و مرکز «ایپسوس» منتشر شد، گویای این مطلب است که محبوبیت وزیر امور خارجه اسبق آمریکا از ۵۱ درصد در تاریخ ۴ اکتبر به ۴۱ درصد در تاریخ ۹ اکتبر تنزل پیدا کرده است.

خبر سقوط اعتبار هیلاری در نزد رای دهندگان در حالی منتشر می شود که رقیب سوسیال دموکرات وی «برنی ساندرز» در بازه زمانی مشابه محبوبیت خود را با ۴ درصد ارتقاء به ۲۸ درصد رسانده است.

جالب آنکه با وجود عدم قطعیت نامزدی «جو بایدن» معاون ریاست جمهوری آمریکا در انتخابات پیش رو، محبوبیت وی نیز با ۴ درصد افزایش به ۲۰ درصد رسیده است.

کلینتون که زمانی محبوبترین چهره دموکرات رقابت ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا به حساب می آمد و اقبالش برای گذر از سد انتخابات مقدماتی (درون حزبی) بسیار بالا بود، به دلیل استفاده از رایانامه شخصی در دوره تصدی پست وزارت امور خارجه آمریکا، از سوی مخالفین مورد هجمه تبلیغاتی شدیدی قرار گرفته است.

در این میان، برخی از جمهوریخواهان نیز سعی می کنند تا حادثه حمله به سفارت آمریکا در شهر «بنغازی» لیبی در سال ۲۰۱۱ را به نوعی با این مسئله پیوند داده و هیلاری را متهم به نقض امنیت ملی آمریکا کنند.

از سوی دیگر، کمیته رسیدگی به حاثه بنغازی وعده داده که به زودی بخش جدیدی از رایانامه های کلینتون را به عنوان شاهدی بر این ادعا که سیاست خارجی وی در جهت براورده کردن منافع خاص بوده است، منتشر خواهد کرد.

دموکرات ها در واکنش به این ادعا، کمیته رسیدگی به حادثه بنغازی را به سیاسی کردن مسائل به نفع رقبای انتخاباتی کلینتون متهم کرده اند.