به گزارش خبرگزاری مهر، دو قسمت از مجموعه «یک فیلم یک حقیقت» دوشنبه ۲۰ مهر و چهارشنبه ۲۲ مهر از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.

«آوایی که عتیقه شد» عنوان این دو قسمت است که به کارگردانی روناک جعفری ساخته شده و به زندگی و آثار خسرو سینایی می پردازد.

در قالب این مستند دغدغه‌های فیلمساز نیز گنجانده شده است و علاوه بر خسرو سینایی، چهره هایی چون منوچهر طیاب مستندساز، گیزلا وارگا سینایی، حمید فرخ نژاد بازیگر، فرح اصولی، مهدی احمدی بازیگر، یاسمین سینایی، علی لقمانی فیلمبردار و محمد ابراهیم جعفری نقاش در آن از زندگی و آثار سینایی می گویند.

«آوایی که عتیقه شد» از مجموعه «یک فیلم، یک حقیقت» به تهیه‌کنندگی ناهید دل آگاه در شبکه مستند سیما تولید شده است و دوشنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۲ مهر ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش می‌شود.