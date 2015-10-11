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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۹:۴۲

هنرمندان در یک مستند از خسرو سینایی می‌گویند/ آوایی که عتیقه شد

هنرمندان در یک مستند از خسرو سینایی می‌گویند/ آوایی که عتیقه شد

«آوایی که عتیقه شد» در دو قسمت زندگی و آثار خسرو سینایی را از نگاه منوچهر طیاب، حمید فرخ نژاد، مهدی احمدی و دیگر هنرمندان و خانواده او مرور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو قسمت از مجموعه «یک فیلم یک حقیقت» دوشنبه ۲۰ مهر و چهارشنبه ۲۲ مهر از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود.

«آوایی که عتیقه شد» عنوان این دو قسمت است که به کارگردانی روناک جعفری ساخته شده و به زندگی و آثار خسرو سینایی می پردازد.

در قالب این مستند دغدغه‌های فیلمساز نیز گنجانده شده است و علاوه بر خسرو سینایی، چهره هایی چون منوچهر طیاب مستندساز، گیزلا وارگا سینایی، حمید فرخ نژاد بازیگر، فرح اصولی، مهدی احمدی بازیگر، یاسمین سینایی، علی لقمانی فیلمبردار و محمد ابراهیم جعفری نقاش در آن از زندگی و آثار سینایی می گویند.

«آوایی که عتیقه شد» از مجموعه «یک فیلم، یک حقیقت» به تهیه‌کنندگی ناهید دل آگاه در شبکه مستند سیما تولید شده است و دوشنبه و چهارشنبه ۲۰ و ۲۲ مهر ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش می‌شود.

کد مطلب 2937599
عطیه موذن

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