علی رعدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد فدراسیون فوتبال ترکمنستان به وی برای حضور در تیم ملی فوتسال این کشور به عنوان سرمربی، اظهار کرد: ما صحبت‌های ابتدایی را انجام داده‌ایم و من رزومه‌ام را برای آنها فرستادم. قرار بود ترکمنستانی‌ها روز گذشته (شنبه) به من پاسخ بدهند که این اتفاق تا الان نیفتاده است.

وی در پاسخ به این سئوال که «آیا این پیشنهاد از طریق فدراسیون فوتبال ایران به وی شده یا مستقیم از سوی فدراسیون ترکمنستان با او مذاکره کرده‌اند؟» گفت: از ترکمنستان یک ایمیل به من زدند که دوست داریم با شما همکاری کنیم. یک ایرانی که در ترکمنستان زندگی می‌کند، واسطه مذاکره شده است و من رزومه‌ام را به آنها دادم.

سرمربی فصل گذشته تیم فوتسال ماهان تندیس قم درباره برنامه‌هایش برای تیم ترکمنستان گفت: هنوز که هیچ چیز قطعی نیست. صحبت ترکمنستان برای مقدماتی جام ملتهای آسیا بود که به آنها گفتم، اگر قراردادم مقطعی و کوتاه مدت باشد، قبول نمی‌کنم. در فوتسال باید قرارداد بلندمدت و حداقل سه ساله داشته باشید تا برنامه‌هایتان را پیاده کنید.