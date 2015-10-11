قراردادهای صنعتی شرط مهم ارتقای اعضای هیأت علمی شد

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق تغییرات صورت گرفته در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیات علمی، سهم قراردادهای صنعتی اساتید افزایش چشمگیری داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در گذشته بیشتر تولید مقاله در ارتقای اعضای هیات علمی سهم داشت، اما با بازنگری‌های صورت گرفته، پژوهش‌های کاربردی، انجام قراردادهای صنعتی و ارتباط اساتید با حوزه‌های کاربردی سهم بیشتری در ارتقای اساتید خواهند داشت.

معاون پژوهشی وزارت علوم تاکید کرد: همچنین در بازنگری صورت گرفته به مقالاتی که توسط اساتید در مجلات و پایگاه‌های بین‌المللی معتبر و مطرح جهان چاپ می‌شود، امتیاز بیشتری تعلق می‌گیرد تا بر این اساس اساتید در چاپ مقالات در مجلات معتبر ترغیب شوند.

احمدی گفت: در آیین‌نامه جدید، کاربردی سازی و کیفیت مطرح است و امتیازات اساتید بر اساس این دو محور ارتقا می‌یابد.

وی تاکید کرد: آیین‌نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی از اواخر سال جاری به دانشگاه‌ها ابلاغ و اجرایی می‌شود.