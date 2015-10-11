وزیر بهداشت به دیدار نماینده آیت الله سیستانی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سید حسن هاشمي سرپرست هیئت ایرانی اعزامی به عربستان که صبح یکشنبه برای دیدار با علما عازم شهر قم شد، در اولین دیدار خود با آيت‌الله شهرستانی ، نماينده آيت‌الله سيستاني در ايران با بیان اینکه حج یک واجب شرعی است که باید در چارچوب شرع اسلام انجام شود، تاکید کرد: با توجه به اتفاقات حج امسال برنامه ریزی دقیق و مناسب و همچنین فرهنگ سازی در این راستا ضروری و لازم است.

وی با ارائه گزارشی در خصوص حادثه منا و همچنین سقوط جرثقیل در مکه و فوت برخی از زائران به خصوص زائران ایرانی گفت: باید با برنامه ریزی از تکرار این حوادث جلوگیری شود.

وزیر بهداشت با اشاره به سن بالای زائران در سفر به حج گفت: وضعیت جسمي يكی از شرايط مهم برای حضور در اين سفر است.

هاشمی همچنین در این دیدار با بیان اینکه مقامات سعودی در پی کسب موافقت ما برای دفن جنازه های جانباختگان ایرانی در مکه بودند، عنوان کرد: ما مخالفت خود نسبت به دفن زائران ایرانی در مکه اعلام کرده و به طور جدی تاکید داشتیم جنازه زائران باید به ایران منتقل شوند.

در ادامه اين ديدار آيت‌ الله شهرستانی با اشاره به ضعف مديريت مقامات عربستانی در اداره مراسم حج، خواستار رفع مشکلات موجود شد.

نماينده آيت‌الله سيستاني در ايران به برخی از مشکلات حج امسال اشاره کرد و گفت: براي تردد بهتر و آسان تر در مراسم رمی جمرات و در جهت رفع مشکلات باید گام های موثری برداشت.

وی پس از استماع گزارش وزیر بهداشت، اعلام داشت که گزارش را به حضرت آیت الله سیستانی منعکس خواهد کرد.