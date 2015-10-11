جزئیات برنامه وزارت راه برای شبکه‌ ترانزیتی/احیای مسیرهای سنتی

خیراله خادمی در گفتگو با مهر در خصوص رفع گلوگاه های شاهراه‌های ترانزیتی کشور، گفت: در سال گذشته رفع گلوگاه های محور شمال -جنوب یعنی حدفاصل بندر عباس تا بندر انزلی و بندر امیرآباد در دستور کار قرار گرفت که تقریبا به صورت ۴ خطه کامل و تفکیک خطوط به اجرا رسید و الان ۴ خطه کردن مسیر تهران تا بندر عباس به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به اینکه کریدور شرقی - غربی که مرزهای شرقی تا غربی کشور را در بر می گیرد، یکسری گلوگاه دارد که اینها را هم متمرکز شدیم، افزود: سال آینده این گلوگاه‌های ترافیکی را هم برطرف کنیم تا حداقل در شبکه های اصلی کشور گلوگاه نداشته باشیم.

معاون ساخت و توسعه راه ها با اشاره به اینکه این گلوگاه ترافیکی موجب کند شدن ترافیک در برخی مسیرها شده است و ساعت ها مردم را درگیر ترافیک می کند، اظهار داشت: برای راحتی مردم بخش‌هایی از کشور که پیک تردد در طول سال زیاد دارند مانند محورهای منتهی به شمال کشور را اولویت رفع گلوگاه‌ها قرا دادیم تا مردم در ترافیک کمتری بمانند و همراه با ایمنی بالاتر و تصادف کمتری مسیرها را طی کنند.

وی ادامه داد: از جمله این مسیرها تهران – ساری – گرگان – بجنورد - مشهد مقدس، همچنین محورهای منتهی به رشت – انزلی و آستارا و محور هراز که به عنوان کوتاه ترین مسیر از مرکز به شمال کشور محسوب می شود در دستور کار ما قرار دارد.

معاون ساخت و توسعه راه ها به برنامه ریزی برای برخی کردیدورهای خاص اشاره کرد و گفت: کریدور غرب کشور که از بندر امام خمینی(ره) شروع می شود و به لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی به در نهایت به مرز بازرگان می رسد هم در اولویت رفع گلوگاه ها قرار دارد.

خادمی با اشاره به کریدورهای شمال – جنوب شرقی کشور که از چابهار به ایرانشهر می آید، افزود: این محور سپس به زاهدان، بیرجند و به سمت مشهد و از آنجا به مرزهای سرخس باجگیران می رسد، بنابراین در این کریدورها برای رفع گلوگاه‌ها متمرکز می‌شویم.

وی با بیان اینکه در برخی مقاطع کریدورهای موجود به دلیل نداشتن شبکه بزرگراهی و یا آزادراهی ترانزیت روان و ارزان نداریم، ادامه داد: این مقاطع متصل به مرز هستند مانند مسیر مشهد به سرخس یا تبریز به سمت بازرگان یا زاهدان به سمت میرجاوه که این مسیرها نیاز به تبدیل شدن به شبکه های بزرگراهی و آزادراهی دارند.

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه این مسیرها گره‌های ورودی و خروجی کشور هستند و باید برنامه ریزی برای آن انجام شود، اظهار داشت: براساس طرح جامعی که ترسیم شده این محور را در اولویت قرار دادیم تا زمینه بیشتر برای ترانزیت و احیای شبکه‌های شرقی – غربی که شبکه‌های سنتی کشوراست، ایجاد شود.

خادمی با اشاره به احیای راه ابریشم برای تبدیل شدن کشور به چهارراه ترانزیتی دنیا، گفت: منابع اعتباری نسبت به نیاز در کشور محدود است و مسیرهایی که از کریددور اصلی باقی مانده است، توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران ندارد. اما برخی محورها مانند تبریز – بازرگان با حضور سرمایه گذار خارجی در حال انجام است.