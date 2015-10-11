به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، هیو جکمن که فیلم «پن» را بر پرده نمایش دارد با استیو اروین تا پیش از مرگ او در سال ۲۰۰۶ دوست بود.

جکمن در پاسخ به این پرسش که آیا این نقش را مدنظر داری، جواب داد که مسلما نقش استیو اروین توجه ام را جلب کرده است.

وی می‌گوید: من استیو را می شناختم. او مرد شگفت انگیزی بود. همه او را دوست داشتند. ما پشت دوربین رابطه دوستی با هم داشتم و این دوستی من را تحت تاثیر قرار داده بود.

هیو جکمن قبلا تاییدیه دختر اروین را گرفته که می گوید پدرش و هیو جکمن ویژگی های مشترک زیادی داشتند: دوست داشتنی، مستقل و با شهرت بین المللی.

فیلم «پن» ساخته جو رایت با نقش آفرینی هیو جکمن از زمان نمایش عمومی خود هشتم اکتبر، نقدهای خیلی مثبتی نگرفته است. حتی یکی از منتقدان به فیلم اصلا ستاره ای نداد. فیلم «پن» پیش درآمدی بر داستان پیتر پن و محصول مشترک بریتانیا، استرالیا و آمریکا است.