به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان با تاکید بر اینکه تاکنون صد بار در مورد پرونده مربوط به کی روش شفاف سازی کرده است اظهار داشت: نمی دانم چرا مدام در این زمینه سوال می شود در حالی که تاکنون من بارها و بارها نسبت به این موضوع واکنش خود را نشان داده ام و شفاف سازی لازم را انجام داده ام.

وی در این زمینه ادامه داد: همانطور که بارها اعلام کردم کی روش با شرکت آل اشپورت قراردادی بست و طبق توافقات این شرکت متعهد به پرداخت مبلغی پول به وی شد. طبق قرارداد و توافق مبلغی که باید پرداخت می شد، پرداخت شده است. در این مورد دو انسان عاقل و بالغ رودرروی هم قرار گرفتند، صحبت کردند، به توافق رسیدند و قرارداد بستند. همه چیز هم طبق توافق پیش رفته اما نمی دانم چرا صحبت ها همچنان ادامه دارد.

کفاشیان با تاکید بر اینکه من به عنوان شاهد قرارداد کی روش با شرکت آل اشپورت را امضا کرده ام تاکید کرد: این قرارداد شفاف بوده و نمی دانم ابهامات ایجاد شده برای چه موردی است.

رئیس فدراسیون فوتبال همچنین با اشاره به عملکرد تیم ملی در دیدار برابر عمان و اینکه این نتیجه در ادامه اردوی برون مرزی در دبی بدست آمد گفت: به هر حال تمرین در دبی بخشی از برنامه های آماده سازی پیش بینی شده بود. کی روش هم از نتیجه ای که مقابل عمان به دست آمد راضی نیست. همانطور که من از این نتیجه هیچ رضایتی ندارم. باید بعد از دیدار با ژاپن اگر فرصتی شد باید با کی روش صحبت کنم و دلیل عملکرد تیم ملی را در این بازی بپرسم.

« آیا کی روش تاکنون درباره پیگیری حل مشکل مهرداد پولادی با شما صحبتی کرده است. به خصوص اینکه به خاطر غیبت این بازیکن از حاج صفی در جناح چپ تیم ملی استفاده می شود که تخصص زیادی در دفاع چپ ندارد و عامل دریافت گل ایران مقابل عمان هم این بازیکن بود»؟ کفاشیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: در مورد مسائل فنی من نظری ندارم. مشکل پولادی هم با درخواست کی روش حل نمی شود.

وی افزود: کی روش در این زمینه نمی تواند کاری کند. پولادی باید خودش درخواست دهد تا مشکلش را پیگیری کنیم. البته باید بگویم مشکلی که پولادی ایجاد کرد به این راحتی هم حل نمی شود. کاری که او کرد باعث شده که مسئولان نظام وظیفه نسبت به همه ورزشکاران بدبین شوند. کی روش هم بخواهد ما نمی توانیم برای پولادی کاری کنیم.