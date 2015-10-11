جشنواره مجازی کتابخوانی به ایستگاه چهارم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، داوری چهارمین جشنواره مجازی کتابخوانی را بلقیس سلیمانی، مصطفی رحماندوست، ابوالفضل همتی آهویی، اسدالله امرایی، سیامک گلشیری، منصور ضابطیان، سروش صحت و مهدی محمدیان بر عهده داشتند.

داوری این دوره در ۲ مرحله انجام شد؛ در مرحله اول جمعی از کارشناسان با معیارهای تعریف‌شده از جمله درست بودن پاسخ و رعایت اصول نگارشی، تعداد ۲۰۰ پاسخنامه را برگزیدند و در مرحله‌ دوم جمعی از نویسندگان زبده از میان آثار راهیافته به بخش پایانی، برندگان نهایی را انتخاب کردند.

جشنواره مجازی کتابخوانی به همت فرهنگسرا و کتابخانه‌ عطار نیشابوری با هدف گسترش آداب مطالعه و معرفی رمان‌های ارزشمند ایران و جهان در ۳ گروه سنی کودک، نوجوان و بزرگسال یا آزاد برگزار شد. علاقه‌مندان می‌توانستند با مراجعه به سایت، از میان رمان‌های معرفی‌شده یک یا چند عنوان را انتخاب کنند و پس از مطالعه‌ به ۴ پرسش تشریحی پاسخ دهند.

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره مجازی کتابخوانی با حضور دکتر محمود صلاحی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و چهره‌های فرهنگی ساعت ۱۵ سه‌شنبه ۲۱ مهر در ایوان شمس برگزار می‌شود.