اتصال ریلی ایران و افغانستان/ بهره برداری راه آهن خواف-هرات

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی در جریان دیدار با سیدسعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان با بیان اینکه در ملاقات با هیات کشور افغانستان گفتگوهای موثری در حوزه حمل و نقل، مسکن و شهرسازی داشتیم، گفت: در حوزه حمل و نقل به زودی خط آهن خواف - هرات در کشور ایران در فاز جدید به بهره‌برداری می‌رسد و خط‌ آهن ایران به افغانستان وصل می‌شود. البته ادامه این‌کار و بهره برداری موثر نیاز به وصل شدن این خط به خطوط تاجیکستان، قرقیزیستان و چین دارد تا بدین ترتیب محور ریلی جاده ابریشم از جنوب ایران تا چین تکمیل شود.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیگیری تهران و کابل برای برگزاری اجلاس پنج جانبه ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرقیزیستان و چین برای کامل شدن خط آهن خبر داد و درباره همکاری دو کشور در حوزه مرزی گفت: مراودات مرزی ایران با افغانستان بسیار زیاد است. در شمال مرز دوغارون و در بیرجند مرز ماهیرود وجود دارد و ضرورت است فعالیت‌های جاده سازی در این منطقه داشته باشیم و قرار شده است تیم مشترکی این جاده را مورد بازدید و بررسی قرار دهند.

وی ادامه داد: در منطقه زابل مرز میلک را داریم که آنجا نیز نیاز به تعدادی پل است که نیازمند مباحث فنی است و باید بیش از گذشته این مرز فعال شود؛ هرچند این مرز یکی از مرزهای فعال ایران و افغانستان است، همچنین در این ملاقات در مورد دریاچه هامون نیز صبحت کردیم که بنا داریم در جلسات بعدی و سطوح بالاتر گفتگوهای جدی تری داشته باشیم.

آخوندی در حوزه هوایی ارتباط دو کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه در مرزهای هوایی موافقت نامه‌ای داریم که طبق آن، به صورت هفتگی ۹ هواپیما از ایران به افغانستان و همچنین ۹ هواپیما از افغانستان به ایران تردد می‌کنند.

وزیر راه و شهرسازی در بیان جزییات ملاقات دوجانبه در حوزه مسکن با اشاره به طرح مباحث مناسب افزود: با توجه به اینکه شهرنشینی در افغانستان به شدت در حال توسعه است و در حال حاضر ۶ شهر بزرگ در این کشور وجود دارد، بحث شهرسازی بسیار مهم است.

آخوندی ضمن اعلام آمادگی ایران برای دراختیار قرار دادن تجربیات در حوزه مسکن به کشور افغانستان، ادامه داد: قرار است این گروه از چند شهر ایران بازدید کنند و با نحوه طرح‌ریزی شهری در شهرهای جدید، فناوری ساختمانی و پروژه‌های بزرگ ساختمانی و همچنین فناوری مصالح ساختمانی در ایران اعم از سیمان، فولاد، کاشی و غیره که در کشور تولید می‌شود، آشنا شوند تا مورد بهره‌برداری کشور افغانستان قرار گیرد.

وی گفت: در حال حاضر بخشی از این مصالح در اختیار ملت افغانستان قرار می‌گیرد و به آن کشور صادر می‌شود. معتقدم هرچقدر این مراودات و ارتباطات بیشتر شود، قاعدتا در جهت صلح و امنیت دو کشور اثرگذارتر خواهد بود.

دعوت از آخوندی برای سفر به افغانستان

همچنین سیدسعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی افغانستان ضمن سپاسگزاری از میزبانی و همچنین قدردانی از دولت جمهوری اسلامی ایران، گفت: افغانستان و ایران دارای وجوه مشترکی از جمله دین مقدس اسلام، تاریخ، فرهنگ و زبان هستند. بر همین اساس، ایران همیشه دوست نزدیک افغانستان بود و به کشور ما کمک‌های فراوانی کرد که از این منظر دولت و ملت افغانستان همیشه سپاسگزار ایران است.

وزیر امور شهرسازی افغانستان با یادآوری کمک‌های ایران طی ۱۴ سال اخیر افزود: میلیون‌ها مهاجر افغان به ایران آمدند و حکومت اسلامی و همچنین ملت ایران با آغوش گرم پذیرای این افراد شدند، همچنین کمک‌های فراوانی که طی ۱۴ سال گذشته از سوی ایران برای بهسازی و نوسازی افغانستان انجام شد، همواره مورد قدردانی ملت و دولت افغانستان است.

سیدسعادت منصور نادری ضمن اظهار امیدواری برای ادامه همکاری ایران با افغانستان از فرمان اخیر مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی ایران درباره مهاجران افغانستان ساکن در ایران مبنی بر بهره‌مندی از خدمات آموزشی، تحصیلی و بیمه و سایر خدمات زندگی سپاسگزاری کرد و افزود: جایگاه ایران در سیاست خارجی افغانستان حائز اهمیت است و به همین خاطر نیز داشتن روابط نزدیک با کشورهای همسایه بالاخص جمهوری اسلامی ایران اهمیت دارد که همواره رئیس جمهوری افغانستان بر آن تاکید می‌کند.

وی در تشریح اهداف سفر خود گفت: بهره‌مندی از تجارب موفق وزارت راه و شهرسازی ایران و تقویت روابط دو کشور در حوزه راه، مسکن و شهرسازی از اهداف این سفر است. امیدواریم فرصتی فراهم شود تا از تجربیات موفق ایران در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت شهری، شهرسازی، ساخت مسکن بهره‌مند شویم.

وزیر امور شهرسازی افغانستان ادامه داد: ما در نظر داریم سرمایه‌داران و تاجران ایرانی را در قسمت بهسازی و نوسازی افغانستان ترغیب به سرمایه‌گذاری کنیم. دولت افغانستان در خدمت سرمایه‌گذاران و تاجران ایرانی است و از هرگونه همکاری و کمک دریغ نمی‌کند.

وی گفت: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک میزبان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان باشیم.