رضا مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیمش در تعطیلات لیگ عنوان کرد: تعطیلات روند همه تیم‌ها را دچار مشکل می کند اما توانستیم با برنامه‌ریزی قبلی خود دو بازی تدارکاتی برابر پیام کاشمر و سپاهان اصفهان انجام دهیم. این دو دیدار به ما خیلی کمک کرد. در اصفهان سپاهان با همه نفراتش بازی کرد و تصورم این است که در آمادگی خوبی به سر می‌بریم.

وی با اشاره به دیدار روز جمعه مقابل استقلال گفت: بازی با استقلال و پرسپولیس یک چالش عمومی برای همه تیم‌های لیگ است. حساسیت در این دو بازی بیشتر است و توجهات زیادی نسبت به تیم صورت می‌گیرد ولی از نظر امتیازی فرقی برای ما نمی‌کند و شرایطی برابر با سایر بازی‌های لیگ دارد.

سرمربی تیم پدیده یادآور شد: استقلال به طور حتم دارای نقاط قوت و ضعفی است که روی آن کار کرده‌ایم. بازیکنان می‌دانند که توجهات عمومی و رسانه‌ای برای این بازی بسیار زیاد است و از انگیزه‌های فراوانی برخوردار هستند. هر چند در جدول مسابقات این بازی هم ۳ امتیاز دارد ولی اگر پیروز شویم به لحاظ توجهات عمومی و روحی شرایط خوبی پیدا می‌کنیم.

مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر برای پیروزی برابر استقلال شانس قایل هستید، گفت: استقلال در این فصل تمام دیدارهای خارج از خانه خود را برده و رکورد ۱۰۰ درصد برد را برای خودش حفظ کرده است. با توجه به شرایطی که داریم این یقین را دارم که می‌توانیم نوار بردهای متوالی استقلال را قطع کنیم و به بردی خوب دست پیدا کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: خوبشختانه بازیکن محرومی برای این بازی نداریم ولی بادامکی و یونس شاکری مصدوم هستند که تلاش کادر پزشکی باشگاه این است بازیکنان یاد شده را به این بازی برساندند.

دیدار تیم های فوتبال پدیده مشهد و استقلال تهران در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه ثامن شهر مشهد برگزار خواهد شد.