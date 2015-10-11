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۱۹ مهر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

رضا مهاجری در گفتگو با مهر:

نوار بردهای خارج خانه استقلال را قطع می‌کنیم/این چالش عمومی است

نوار بردهای خارج خانه استقلال را قطع می‌کنیم/این چالش عمومی است

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد با بیان اینکه انگیزه‌های شاگردانش برای دیدار برابر استقلال زیاد است، گفت: استقلال همه بازی‌های خارج از خانه خود را برده ولی توان این را داریم این نوار را قطع کنیم.

رضا مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت تیمش در تعطیلات لیگ عنوان کرد: تعطیلات روند همه تیم‌ها را دچار مشکل می کند اما توانستیم با برنامه‌ریزی قبلی خود دو بازی تدارکاتی برابر پیام کاشمر و سپاهان اصفهان انجام دهیم. این دو دیدار به ما خیلی کمک کرد. در اصفهان سپاهان با همه نفراتش بازی کرد و تصورم این است که در آمادگی خوبی به سر می‌بریم.

وی با اشاره به دیدار روز جمعه مقابل استقلال گفت: بازی با استقلال و پرسپولیس یک چالش عمومی برای همه تیم‌های لیگ است. حساسیت در این دو بازی بیشتر است و توجهات زیادی نسبت به تیم صورت می‌گیرد ولی از نظر امتیازی فرقی برای ما نمی‌کند و شرایطی برابر با سایر بازی‌های لیگ دارد.

سرمربی تیم پدیده یادآور شد: استقلال به طور حتم دارای نقاط قوت و ضعفی است که روی آن کار کرده‌ایم. بازیکنان می‌دانند که توجهات عمومی و رسانه‌ای برای این بازی بسیار زیاد است و از انگیزه‌های فراوانی برخوردار هستند. هر چند در جدول مسابقات این بازی هم ۳ امتیاز دارد ولی اگر پیروز شویم به لحاظ توجهات عمومی و روحی شرایط خوبی پیدا می‌کنیم.

مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر برای پیروزی برابر استقلال شانس قایل هستید، گفت: استقلال در این فصل تمام دیدارهای خارج از خانه خود را برده و رکورد ۱۰۰ درصد برد را برای خودش حفظ کرده است. با توجه به شرایطی که داریم این یقین را دارم که می‌توانیم نوار بردهای متوالی استقلال را قطع کنیم و به بردی خوب دست پیدا کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: خوبشختانه بازیکن محرومی برای این بازی نداریم ولی بادامکی و یونس شاکری مصدوم هستند که تلاش کادر پزشکی باشگاه این است بازیکنان یاد شده را به این بازی برساندند.

دیدار تیم های فوتبال پدیده مشهد و استقلال تهران در هفته هشتم پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر روز جمعه هفته جاری در ورزشگاه ثامن شهر مشهد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2937669

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