به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح «اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در تذکر شفاهی، گفت: اینکه در برجام ۱۰ تا ۲۵ سال خود را از توسعه و فناوری محروم کرده و به بیگانگان اجازه دهیم برای ما تصمیم‌گیری کنند، یک سلطه است.

وی افزود: مسائلی که درباره موشک‌های بالستیک در برجام عنوان شده است، یک سلطه از جانب بیگانگان بر ملت ایران به شمار می‌رود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای ظریف و صالحی بارها در صحبت‌های خود از خطوط قرمز رهبری عبور کردند.

حسینیان تصریح کرد: باید مقاوله‌نامه‌ها و عهدنامه‌ها بعد از تصویب مجلس، به امضای رئیس‌جمهور برسد اما رئیس‌جمهور می‌گوید من امضا نمی‌کنم پس چرا مجلس وارد این مجلس شده، شما چرا مسئولیت این کار را به گردن مجلس می‌اندازید که چند سال بعد بگویند این نتیجه عملکرد مجلس است؟

به گزارش مهر، لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: مجلس در حال تصویب است و این همان چیزی که است شما بر اساس قانون اعلام می‌کنید؛ پس این خلاف قانون نیست.

وی افزود: اگر نظارت آژانس بر معادن ۲۵ سال است، این سلطه بیگانگان نمی‌باشد؛ مگر نظارت بر نطنز که امروز انجام می‌شود، سلطه بیگانگان است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی ما NPT را قبول کردیم، این نظارت‌ها هم بخشی از آن است که باید بپذیریم.