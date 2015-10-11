خط مستقیم فروش نفت ایران به ژاپن راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید مذاکرات نفتی ایران و ژاپن با حضور سیدمحسن قمصری مدیرامور بین‌الملل شرکت ملی نفت، تاماشی ماتسوشیاتا مدیر عامل شرکت ایده میتسو و کوبایاشی سفیر جدید ژاپن به میزبانی تهران برگزار شد.

بر این اساس، در مراسمی که به مناسبت چهلمین سال امضای قرارداد فروش نفت خام بین شرکت ملی نفت ایران و این شرکت ژاپنی در سفارت این کشور آسیایی در تهران برگزار شد، مقامات دو شرکت نفتی به منظور افزایش فروش طلای سیاه در دوران پساتحریم به توافق رسیده اند.

از سوی دیگر، شرکت ملی نفت ایران با استقبال از ادغام دو غول پالایش نفت ژاپن شامل شرکت‌های ایده میتسو و شواشل، خواستار افزایش فروش نفت کشور به این پالایشگاه‌ها پس از انجام مراحل ادغام شد.

سیدمحسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در این مراسم با بیان اینکه ایران به دنبال امضای قراردادهای نفتی برد- برد با شرکت‌های ژاپنی است، گفت: روابط نفتی تهران- توکیو ۴۰ ساله شده است که برای رسیدن به این رابطه دیرینه سختی های بسیاری را پشت سر گذاشته ایم که بدون ایجاد بستری بر اساس اعتماد متقابل ممکن نبود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه موانع بسیاری در مسیر این همکاری ۴۰ ساله وجود داشته است، تصریح کرد: این رابطه دیرینه مبتنی بر اعتماد، صداقت و پشتکار ایجاد شده و برای رسیدن به آن از موانع بسیاری عبور کرده ایم.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران افزود: رابطه تجاری دو شرکت ایرانی و ژاپنی یک رابطه برد برد است و بر همین اساس شرکت ایده میتسو برای ما شریکی قدیمی و قابل اعتماد به شمار می رود.

قمصری با اعلام اینکه شرکت ایده میتسو سابقه درخشانی در سرمایه گذاری پروژه‌های برون مرزی و نقش درخشانی در تأمین انرژی داخلی ژاپن بر عهده دارد، اظهار داشت: با توجه به پروژه ادغام شرکت ایده میتسو با شواشل در آینده نزدیک، روابط تجاری با آن برای شرکت ملی نفت ایران اهمیت زیادی دارد.

این مقام مسئول در شرکت نفت تاکید کرد: این ادغام و تبدیل شدن به غول پالایشگر ژاپن، بسیار حائز اهمیت بوده و شرکت نفت امیدوار است با این ادغام تنوع محصولات شرکت ژاپنی بیشتر شود و بر همین اساس میزان خرید نفت از ایران را افزایش دهد.

کوبایاشی سفیر جدید ژاپن در تهران هم در این مراسم عنوان کرد: شرکت ایده میتسو بنیان گذار روابط تجاری ایران و ژاپن بود که موجب ایجاد خط مستقیم انتقال نفت ایران به ژاپن شد.

این مقام ژاپنی با اعلام اینکه تحریم‌های بین‌المللی علیه نفت ایران، تأثیر بدی بر روابط دو کشور گذاشته است، اظهار داشت: علاوه بر آن، ژاپن میزان مصرف نفت را کاهش داده که منجر به خرید نفت کمتر از ایران شده است.

سفیر توکیو در تهران همچنین با اشاره به توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ بیان کرد: ۴۰ ساله شدن روابط نفتی ایران و ژاپن، آغازگر فصل جدیدی در روابط مشترک دو کشور خواهد بود و با ورود به مرحله جدید روابط تجاری، ارتباطات گذشته مستحکم تر شود.

تاکاشی ماتسوشیتا مدیرعامل شرکت ایده میتسو هم با بیان اینکه نفتکش نیشومارو که در صنعت نفت جهان شناخته شده است، ۶۲ سال پیش در زمان تحریم نفتی ایران از سوی انگلیس به ایران آمد، یادآور شد: بنزین و گازوئیل را از پالایشگاه آبادان به ژاپن انتقال داد که این رابطه موجب تداوم ارتباط تجاری دو کشور شد.

مدیرعامل ایده میتسو با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران در مواقع سختی همیشه در کنار مردم ژاپن بوده و در زمان بحران‌هایی همچون زلزله ژاپن هیچ وقت حمایات خود را قطع نکرده است، اظهارداشت: این حمایت موجب شده است که رابطه دو شرکت در تمام طول این سال‌ها ادامه داشته باشد.

این مدیر ژاپنی با اشاره به دیدار حسن روحانی رئیس جمهور ایران و شین زوآبه نخست وزیر ژاپن در نیویورک گفت: دو طرف بر روابط مستحکم هم در زمینه فرهنگی و هم در زمینه تجاری به ویژه در بخش انرژی تأکید کردند.

ماتسوشیتا در پایان خاطرنشان کرد: روابط دو شرکت نفتی ایران و ژاپن تنها برای خرید نفت خام نباشد و برای خرید و فروش فرآورده‌های نفتی و خدمات نفتی نیز مذاکراتی انجام شود.