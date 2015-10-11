کمیته ملی المپیک موفقیت کاروان ناشنوایان ایران را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، درمتن پیام تبریک کمیته ملی المپیک آمده است: کاروان ورزشی ناشنوایان کشورمان که در بازیهای آسیایی با نام مبارک ثامن الائمه علیه السلام حضور یافت با درخشش در این رقابتها،بارها و بارها ضمن به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس کشورمان، سرود ملی میهن عزیزمان را در سالن رقابتها طنین انداز کردند تا مایه افتخار ایرانیان عزیز در اقصی نقاط جهان گردند.

ضمن تبریک این درخشش و کسب عنوان چهارمی بازیها به مسئولین،مربیان و قهرمانان عزیز،بخصوص جامعه ورزش کشور،امید می رود شاهد موفقیت جامعه ورزشی ناشنوایان در دیگر میادین بین المللی باشیم.