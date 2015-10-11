به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات طرح اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام در دستور کار مجلس قرار گرفت.

الیاس نادران نماینده تهران گفت: طبق آیین‌نامه، کمیسیون اصلی باید طرح را به کمیسیون‌های فرعی ارائه داده و مهلت می‌داد تا نظرات کمیسیون‌های فرعی استماع می‌شد. این ماده آیین‌نامه در بررسی طرح برجام در کمیسیون امنیت ملی رعایت نشده است، علاوه بر این طبق آیین‌نامه، نمایندگان می‌توانند در کمیسیون حاضر شده و پیشنهاد دهند. کمیسیون نیز موظف است نمایندگانی که ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی پیشنهادات خود را ارائه کرده‌اند برای دفاع از پیشنهاداتشان به صورت مکتوب به مجلس دعوت کند.

وی تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی حتی یک مورد نیز از نمایندگان به صورت کتبی دعوت نکرد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: آنچه شما فرمودید در مورد روند بررسی طرح‌ها و لوایح عادی در مجلس است، در حالی که این طرح عادی نیست و بررسی فوری آن به تصویب رسیده است.

در ادامه نادران در خصوص علت مخالفتش با طرح برجام، گفت: شهید مدرس در زمانی که روس‌‌ها در زمینه مورگان شوستر آمریکایی تهدید می‌کردند، گفت: چرا باید از ترس مرگ خودکشی کنیم.

وی ادامه داد: به یک توپچی یک عمر مواجب می‌دهند تا یک روز از مملکت دفاع کند، ما یک عمر به خاطر همین روز مواجب گرفته‌ایم.

عضو فراکسیون اصولگرایان خطاب به نمایندگان گفت: اگر دولت می‌خواست که چنین طرحی تصویب شود، چرا لایحه نداد.

وی اظهار داشت: دوستان می‌فرمایند با شورای عالی امنیت ملی و فراکسیون‌های مجلس جهت تدوین این طرح هماهنگ شده است، باید طبق قانون این طرح بررسی می‌شد.

نادران با تاکید بر اینکه این طرح مهم باید به صورت دو شوری بررسی می‌شد، گفت: اگر بازار متنظر برجام است چرا دولت دو سال‌و‌نیم معطل کرد. از ابتدای کار دولت دست روی دست گذاشت و فقط به سیاست خارجی پرداخت و کاری برای حل مشکلات اقتصادی نکرد تا جایی که صدای وزرا هم درآمد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت چرا ناکارآمدی‌های خود را گردن تحریم‌های اقتصادی می‌اندازد. قرار بود اقتصاد مقاومتی اجرا شود، چه شد؟

نادران با اشاره به ایرادات طرح گفت: در بند اول این طرح فتوای رهبری قانونی شده است، یعنی در مجلس مصوب می‌کنیم که فتوای رهبری درست است. این وهن ما است یا رهبری؟

وی با اشاره به بررسی برجام در کمیسیون ویژه گفت: کمیسیون ویژه ۴۰ روز وقت گذاشت و برجام را بررسی کرد، اما در طرح پیش رو ردپایی از گزارش برجام دیده نمی‌شود.

نادران تصریح کرد: در مصوبه‌ای که سه ماه پیش داشتیم تاکید شده بود باید توافق به صورت قانونی از سوی دولت به مجلس بیاید، اما در این طرح خودمان مصوبه مجلس را ملغی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: این طرح برای ذلت ملت ایران و خط کشیدن روی آرمان‌های ملت است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان گفت: یک عده از دوستان به تصور اینکه جزئیات طرح اصلاح خواهد شد، می‌خواهند به کلیات آن رای دهند. خطاب به آنان عرض می‌کنم یا شما آقای رئیس را نشناخته‌اید یا ساده‌لوحی می‌کنید که فکر می‌کنید می‌توانید مواد این طرح را اصلاح کنید.

نادران در پایان از نمایندگان خواست به کلیات این طرح رای ندهند تا دولت لایحه ارائه کند و یا طرح جامعی از سوی نمایندگان آماده شود.