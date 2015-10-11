به گزارش خبرگزاری مهر، اختتامیه سومین جشنواره نمایشنامه خوانی «نیمکت» دوشنبه ۲۰ مهرماه برگزار می شود که در این مراسم رضا رفیع، نویسنده، شاعر و طنزپرداز اجرای مراسم اختتامیه را بر عهده دارد.

وی که کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب است در اختتامیه سومین جشنواره نمایشنامه خوانی «نیمکت» با این دانشگاه همراه می شود.

سومین جشنواره نمایشنامه خوانی «نیمکت» که برای اولین بار به صورت ملی برگزار می شود دوشنبه ۲۰ مهر ماه همزمان با بزرگداشت حافظ در سالن مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واقع در انتهای شهید ستاری شمال، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک ساعت ۱۶ الی ۱۹ برگزار می شود.