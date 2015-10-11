حجت الاسلام احمد سالک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص فاجعه منا، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب اعلام کرده است.

وی بیان داشت: اگر تاکنون کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی تمام جوانب فاجعه منا تشکیل نشده به دلیل ضعف کشورهای اسلامی است چراکه جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود برای تشکیل این کمیته را اعلام کرده است.

این نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان داشت: احتمال دارد که حادثه منا یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد.

وی در این باره که قرار بود این کمیسیون برای پیگیری ابعاد فاجعه منا به مجالس اسلامی نامه‌ای بنویسد، گفت: به زودی این نامه نوشته می‌شود.

سالک همچنین در مورد دیدار اعضای این کمیسیون با مراجع و نیز تذکر به رئیس جمهور در مورد شورای عالی حج، اعلام کرد: در این مورد اطلاعی ندارم و بعید می‌دانم که چنین موضوعی بوده باشد اما امکان دارد که دیگر اعضای کمیسیون در این باره نظری داشته باشند.

وی در ارتباط با تغییر مدیریت مناسک حج، گفت: گرفتن مدیریت حج از آل سعود و سپردن به کشورهای اسلامی قصاص قبل از جنایت است که نباید تا کمیته حقیقت‌یاب تشکیل نشود، این اقدام صورت گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قرائن نشان می‌دهد که بستن دو مسیر و خارج کردن نیروهای امنیتی با تجربه حج و جایگزین کردن جوان‌های تازه کار و بدون تجربه در اداره مناسک حج و توجیهاتی که عربستان قبل از تذکر رهبری ارائه کرد، همه از عمدی بودن فاجعه منا خبر می‌دهد.