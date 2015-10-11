تکواندوکار قمی صاحب نشان برنز مسابقات نظامیان جهان شد

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکواندوکار قمی روز شنبه با پیروزی بر حریفی از تایلند صاحب نشان برنز مسابقات تکواندوی نظامیان جهان شد.

وی افزود: سید محمد رفیعی که در قالب تیم ملی تکواندو در المپیک ورزش‌های نظامیان جهان در کره جنوبی شرکت کرده است موفق شد عنوان سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: این تکواندوکار برجسته قمی که در وزن منهای ۷۴ کیلوگرم در این مسابقات شرکت کرده بود شایستگی کسب مدال طلا را داشت اما با برخورد به سد تکواندوکار چینی و دارنده مدال نقره بازی‌های آسیایی نتوانست به فینال برود.

جمشیدی بیان داشت: نخستین پیروزی سید محمد رفیعی برابر نماینده قزاقستان رقم خورد اما شکست برابر حریف چینی در مسابقه دوم سبب شد رفیعی برای کسب مدال برنز تلاش کند و برای کسب برنز حریفی از ایالات متحده را شکست دهد.

وی عنوان کرد: پیروزی رفیعی در مسابقه پایانی در راند طلایی برابر حریفی از تایلند سبب شد وی بتواند مدال با ارزش برنز وزن منهای ۷۴کیلوگرم مسابقات المپیک نظامیان جهان را بدست آورد.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: این دوره از مسابقات که دارای گرید ۲ المپیکی G۲ است، با حضور ۲۲۹ تکواندوکار از ۴۳ کشور به میزبانی شهر مونگ یونگ کره جنوبی برگزار می‌شود.